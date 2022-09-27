    Поиск

    В Загородном парке Самары впервые состоялся фестиваль здоровья и активного долголетия «Здоровье. Самара. 2022»

    27.09.2022

    148

    Автор:

    В Загородном парке Самары впервые состоялся фестиваль здоровья и активного долголетия «Здоровье. Самара. 2022»

    18 сентября в Загородном парке Самары впервые состоялся фестиваль здоровья и активного долголетия «Здоровье. Самара. 2022». С 11.00 до 18.00 на территории самого большого городского парка работали различные площадки, посвященные здоровому образу жизни.

    Так, на парковке были установлены передвижные мобильные комплексы для диагностики, где жители могли пройти флюорографию, маммографию и стоматологический осмотр, а также измерить сатурацию, конечно, поставить прививки от гриппа и Covid-19 и многое другое.

    На центральной аллее было также много полезного. Так, в шатрах клиник «Моя наука», «Школа здоровья» и «Самарская офтальмологическая клиника» посетителей знакомили с возможностями аппаратной диагностики – это вызвало буквально ажиотажный интерес. Представители «РЖД-медицина» представили новый и неожиданный формат развлечений: настоящее медицинское шоу, с выступлением ведущих врачей области, интерактивным общением с аудиторией и даже наглядными пособиями.  В шатре «Центра аллергологии и иммунологии» можно было пообщаться на тему аутоиммунных заболеваний, а в шатре «Клиники Корытцевой» — узнать последние новости эстетической медицины. И, конечно, посетителей ждали призы и специальные выгодные предложения, которые можно было получить здесь и сейчас – как, например, в шатрах «МЛЦ» или «Оптики Brand».

    Помимо этого, можно  было прослушать интересные лекции о здоровье от знаменитых спикеров Самары, поупражняться в скандинавской ходьбе, посмотреть детский футбольный турнир и даже пообщаться с легендарными игроками-ветеранами «Крыльев советов» и многое другое.

    — У каждого свой путь к здоровью – отмечает организатор фестиваля, директор журнала «Здоровье. Медицина. Красота» Альбина Голодяевская, — поэтому нашей задачей стало показать все многообразие дорог, которые в конечном итоге ведут к замечательному самочувствию.

    На правах рекламы. Фотография: ООО «Горизонт Медиа»

    ТЭГИ:
    В Загородном парке Самары впервые состоялся фестиваль здоровья и активного долголетия «Здоровье. Самара. 2022»

    Читайте также:

    Новости

    В ГИБДД начали пользоваться камерами для выявления поддельных техосмотров
    Специальные автоматические комплексы будут фиксировать автомобиль в районе пункта техобслуживания, в противном случае речь может идти о фиктивной документации, сообщает […]

    Новости

    В центральной городской больнице Сызрани сменился главврач
    Медучреждение возглавила Вера Лиходедова. До этого она была руководителем управления организации скорой и специализированной медпомощи профильного департамента областного минздрава. Как […]

    Новости

    Минцифры РФ опубликовало список профессий в сфере IT и связи, подходящих для освобождения от мобилизации
    Перечень составлен на основе предложений отраслевых ассоциаций и системообразующих компаний. В него вошли специальности, которые были утверждены приказами Минобрнауки в […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации