18 сентября в Загородном парке Самары впервые состоялся фестиваль здоровья и активного долголетия «Здоровье. Самара. 2022». С 11.00 до 18.00 на территории самого большого городского парка работали различные площадки, посвященные здоровому образу жизни.

Так, на парковке были установлены передвижные мобильные комплексы для диагностики, где жители могли пройти флюорографию, маммографию и стоматологический осмотр, а также измерить сатурацию, конечно, поставить прививки от гриппа и Covid-19 и многое другое.

На центральной аллее было также много полезного. Так, в шатрах клиник «Моя наука», «Школа здоровья» и «Самарская офтальмологическая клиника» посетителей знакомили с возможностями аппаратной диагностики – это вызвало буквально ажиотажный интерес. Представители «РЖД-медицина» представили новый и неожиданный формат развлечений: настоящее медицинское шоу, с выступлением ведущих врачей области, интерактивным общением с аудиторией и даже наглядными пособиями. В шатре «Центра аллергологии и иммунологии» можно было пообщаться на тему аутоиммунных заболеваний, а в шатре «Клиники Корытцевой» — узнать последние новости эстетической медицины. И, конечно, посетителей ждали призы и специальные выгодные предложения, которые можно было получить здесь и сейчас – как, например, в шатрах «МЛЦ» или «Оптики Brand».

Помимо этого, можно было прослушать интересные лекции о здоровье от знаменитых спикеров Самары, поупражняться в скандинавской ходьбе, посмотреть детский футбольный турнир и даже пообщаться с легендарными игроками-ветеранами «Крыльев советов» и многое другое.

— У каждого свой путь к здоровью – отмечает организатор фестиваля, директор журнала «Здоровье. Медицина. Красота» Альбина Голодяевская, — поэтому нашей задачей стало показать все многообразие дорог, которые в конечном итоге ведут к замечательному самочувствию.

На правах рекламы. Фотография: ООО «Горизонт Медиа»