Эта информация прозвучала в понедельник, 26 сентября, на еженедельном оперативном совещании под руководством Дмитрия Азарова.

Как сообщил министр энергетики и ЖКХ Александр Мордвинов, сейчас 117 тысяч жителей Куйбышевского района и Южного города получают воду из подземных скважин. У нее превышены показатели общей жесткости.

В связи с этим в 2022 году планируют начать строительство двух водоводов от привокзальной отопительной котельной (ПОК) в районе пересечения улиц Клинической и Горной до НФС-3. Мощность составит 100 000 кубометров в сутки. Объект будет возведен по федеральному проекту «Чистая вода» с привлечением средств инвестора — ООО «СКС». Концессионное соглашение будет подписано в ближайшее время.

— Реализация объекта позволит увеличить общую долю населения Самарской области, обеспеченного качественной питьевой водой на 3,71 %, а также городского населения — на 3,95 %, — пояснил Александр Мордвинов.

Кроме того мощности водоводов способны обеспечить питьевой водой еще как минимум 120 тысяч человек, живущих в Новокуйбышевске и в Волжском муниципальном районе.