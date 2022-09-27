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    В этом году начнется строительство водоводов для жителей Куйбышевского района и Южного города

    27.09.2022

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    В Железнодорожном районе Самары сроки отключения холодной воды будут перенесены

    Эта информация прозвучала в понедельник, 26 сентября, на еженедельном оперативном совещании под руководством Дмитрия Азарова.

    Как сообщил министр энергетики и ЖКХ Александр Мордвинов, сейчас 117 тысяч жителей Куйбышевского района и Южного города получают воду из подземных скважин. У нее превышены показатели общей жесткости. 

    В связи с этим в 2022 году планируют начать строительство двух водоводов от привокзальной отопительной котельной (ПОК) в районе пересечения улиц Клинической и Горной до НФС-3. Мощность составит 100 000 кубометров в сутки. Объект будет возведен по федеральному проекту «Чистая вода» с привлечением средств инвестора — ООО «СКС». Концессионное соглашение будет подписано в ближайшее время. 

    — Реализация объекта позволит увеличить общую долю населения Самарской области, обеспеченного качественной питьевой водой на 3,71 %, а также городского населения — на 3,95 %, — пояснил Александр Мордвинов. 

    Кроме того мощности водоводов способны обеспечить питьевой водой еще как минимум 120 тысяч человек, живущих в Новокуйбышевске и в Волжском муниципальном районе.

    ТЭГИ:
    В этом году начнется строительство водоводов для жителей Куйбышевского района и Южного города

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