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    На этой неделе откроется отреставрированная Самарская историческая мечеть

    27.09.2022

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    На этой неделе откроется отреставрированная Самарская историческая мечеть

    Она находится в 43 квартале Самары, по адресу Алексея Толстого, 61А. Праздничное мероприятие начнется в субботу, 1 октября, в 10:00. 

    Как сообщает департамент информполитики администрации губернатора, в программе — экскурсии по мечети, презентация национально-культурных центров, выставка халяльной продукции, мусульманской и национальной атрибутики, мастер-классы для детей и взрослых по народно-прикладному творчеству, традиционное угощения гостей национальными блюдами народов, проживающих на территории региона.

    ТЭГИ:
    На этой неделе откроется отреставрированная Самарская историческая мечеть

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