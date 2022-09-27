Она находится в 43 квартале Самары, по адресу Алексея Толстого, 61А. Праздничное мероприятие начнется в субботу, 1 октября, в 10:00.

Как сообщает департамент информполитики администрации губернатора, в программе — экскурсии по мечети, презентация национально-культурных центров, выставка халяльной продукции, мусульманской и национальной атрибутики, мастер-классы для детей и взрослых по народно-прикладному творчеству, традиционное угощения гостей национальными блюдами народов, проживающих на территории региона.