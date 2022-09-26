— Страшный по своей жестокости поступок в Ижевске оборвал сегодня жизни детей и взрослых, покалечил судьбы целых семей…
С глубокой болью выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших в этой трагедии. Самарцы скорбят вместе с вами!
Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления.
В школах Самары будут проведены внеочередные проверки обеспечения безопасности — работы тревожных кнопок, металлодетекторов, систем оповещения. С работниками охранных организаций, всеми сотрудниками и учащимися школ будут проведены дополнительные инструктажи, — написала глава Самары в своем телеграм-канале.
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