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    Елена Лапушкина выразила соболезнования в связи с трагедией в Ижевске

    26.09.2022

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    — Страшный по своей жестокости поступок в Ижевске оборвал сегодня жизни детей и взрослых, покалечил судьбы целых семей…

    С глубокой болью выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших в этой трагедии. Самарцы скорбят вместе с вами!

    Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. 

    В школах Самары будут проведены внеочередные проверки обеспечения безопасности — работы тревожных кнопок, металлодетекторов, систем оповещения. С работниками охранных организаций, всеми сотрудниками и учащимися школ будут проведены дополнительные инструктажи, — написала глава Самары в своем телеграм-канале.

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    Елена Лапушкина выразила соболезнования в связи с трагедией в Ижевске

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