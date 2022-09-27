За 23 и 24 сентября в регионе зарегистрировали 522 брака. Из них 104 были заключены с сокращением необходимого месячного срока, в том числе по заявлениям самарцев, отбывающих для участия в специальной военной операции. Об этом сообщила руководитель регионального управления ЗАГС Екатерина Мельник, пишет kp.ru.

По ее словам, при наличии уважительных причин (к ним относится и частичная мобилизация) возможно заключение брака до истечения месяца со дня подачи заявления. В том числе возможно заключение брака в тот же день.