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    В самарских ЗАГСах начали регистрировать браки по ускоренной процедуре для мобилизованных

    27.09.2022

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    Фотограф: Владимир Пермяков

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    За 23 и 24 сентября в регионе зарегистрировали 522 брака. Из них 104 были заключены с сокращением необходимого месячного срока, в том числе по заявлениям самарцев, отбывающих для участия в специальной военной операции. Об этом сообщила руководитель регионального управления ЗАГС Екатерина Мельник, пишет kp.ru.

    По ее словам, при наличии уважительных причин (к ним относится и частичная мобилизация) возможно заключение брака до истечения месяца со дня подачи заявления. В том числе возможно заключение брака в тот же день.

    ТЭГИ:
    В самарских ЗАГСах начали регистрировать браки по ускоренной процедуре для мобилизованных

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