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    Губернатор Дмитрий Азаров выразил соболезнования по поводу трагедии в Ижевске

    26.09.2022

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    Губернатор Дмитрий Азаров выразил соболезнования по поводу трагедии в Ижевске

    В понедельник, 26 сентября, во время стрельбы в школе № 88 в Ижевске погибли 13 человек, в том числе семь детей и шесть взрослых. Известно, что нападавший покончил с собой.

    Губернатор Дмитрий Азаров выразил свои соболезнования по поводу трагедии. Он отметил, что регион готов оказать помощь, если она понадобится. Также он поручил провести проверки в Самарской области.

    — Необходимо на постоянной основе контролировать соблюдения всех мер безопасности, а не дожидаться моих поручений. Особое внимание детсадам, школам и ВУЗам, а также учреждениям культуры и местам массового скопления людей,– написал он.

    Фото обложки: правительство Самарской области

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    Губернатор Дмитрий Азаров выразил соболезнования по поводу трагедии в Ижевске

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