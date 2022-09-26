В понедельник, 26 сентября, во время стрельбы в школе № 88 в Ижевске погибли 13 человек, в том числе семь детей и шесть взрослых. Известно, что нападавший покончил с собой.

Губернатор Дмитрий Азаров выразил свои соболезнования по поводу трагедии. Он отметил, что регион готов оказать помощь, если она понадобится. Также он поручил провести проверки в Самарской области.

— Необходимо на постоянной основе контролировать соблюдения всех мер безопасности, а не дожидаться моих поручений. Особое внимание детсадам, школам и ВУЗам, а также учреждениям культуры и местам массового скопления людей,– написал он.

Фото обложки: правительство Самарской области