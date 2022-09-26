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Дмитрий Азаров поблагодарил сотрудников Роспотребнадзора за спасенные жизни земляков

В понедельник, 26 сентября, Губернатор Дмитрий Азаров встретился с сотрудниками Управления Роспотребнадзора по Самарской области, чтобы поблагодарить их за ежедневный […]