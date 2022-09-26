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    В некоторых домах в Куйбышевском и Кировском районах Самары отключат холодную воду

    26.09.2022

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

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    График отключений холодной воды на эту неделю опубликовало коммунальное предприятие «РКС-Самара». По данным пресс-службы компании, список работ может быть скорректирован.

    АдресОписание работАдреса без холодного водоснабженияПримерное время отключения
    г. Самара, ул. Трубная, 12аЗамена двух вводных задвижек д-150ммБезХВС: ул. Олонецкая, 1-29; ул. Боровая, 8-30Б,М, лит Т;                               ул. Вологодская, 2а-14а; ул. Эльтонская, 1а-31; ул. Грозненская, 1-1к8;  ул. Заводская, 1-11В, Д, Е, СДК «ЖБИ-7»; ул. Собинская, 1-25; ул. Опорная, 1-13; ул. Липяговская, 1-9;      ул. Фестивальная, 1-6;     ул. Арбатская, 1-9;  ул. Ковровская, 4-10; ул. Восковая, 3-7; ул. Трубная, 1-53; ул. Ржевская, 1-84; ул. Красный Кряжок,1-103; 26 сентября с 08:00 до 18:00
    г. Самара, ул.Большая Караванная, 126Врезка в/л д-600ммБез ХВС: ул. Белорусская, 88-135;   ул. Флотская, 1-18;           Бойлеры: ул. Белорусская, 93, 97а, 112а.27 сентября с 08:00 до 28 сентября 08:00
    г. Самара, пр.Кирова, 399АЗамена задвижки д-300ммБез ХВС: пр. Кирова 399А28 сентября с 08:00 до 20:00
    г. Самара, ул. Пугачевский тр.43аДемонтаж временной схемы трубопровода Д 100, 28 м. Монтаж основной схемы трубопровода д-200, 14 м.Без ХВС:  ул. Пугачевский тр. 19-53; пер. Долотный, 22, 22а, 24, 24а, 26, 26а; ул. Хасановская, 2-39;  пер. Ново-Молодежный, 12-37;29 сентября с 09:00 до 15:45
    г. Самара, ул. Г. Димитрова, 18а НСП № 13/3Врезка проектируемого трубопроводаБез ХВС: ул. Г.Димитрова, 18, 20;  ул. Стара-Загора, 16829 сентября с 09:30 до 12:40
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    В некоторых домах в Куйбышевском и Кировском районах Самары отключат холодную воду

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