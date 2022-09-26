26.09.2022
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График отключений холодной воды на эту неделю опубликовало коммунальное предприятие «РКС-Самара». По данным пресс-службы компании, список работ может быть скорректирован.
|Адрес
|Описание работ
|Адреса без холодного водоснабжения
|Примерное время отключения
|г. Самара, ул. Трубная, 12а
|Замена двух вводных задвижек д-150мм
|БезХВС: ул. Олонецкая, 1-29; ул. Боровая, 8-30Б,М, лит Т; ул. Вологодская, 2а-14а; ул. Эльтонская, 1а-31; ул. Грозненская, 1-1к8; ул. Заводская, 1-11В, Д, Е, СДК «ЖБИ-7»; ул. Собинская, 1-25; ул. Опорная, 1-13; ул. Липяговская, 1-9; ул. Фестивальная, 1-6; ул. Арбатская, 1-9; ул. Ковровская, 4-10; ул. Восковая, 3-7; ул. Трубная, 1-53; ул. Ржевская, 1-84; ул. Красный Кряжок,1-103;
|26 сентября с 08:00 до 18:00
|г. Самара, ул.Большая Караванная, 126
|Врезка в/л д-600мм
|Без ХВС: ул. Белорусская, 88-135; ул. Флотская, 1-18; Бойлеры: ул. Белорусская, 93, 97а, 112а.
|27 сентября с 08:00 до 28 сентября 08:00
|г. Самара, пр.Кирова, 399А
|Замена задвижки д-300мм
|Без ХВС: пр. Кирова 399А
|28 сентября с 08:00 до 20:00
|г. Самара, ул. Пугачевский тр.43а
|Демонтаж временной схемы трубопровода Д 100, 28 м. Монтаж основной схемы трубопровода д-200, 14 м.
|Без ХВС: ул. Пугачевский тр. 19-53; пер. Долотный, 22, 22а, 24, 24а, 26, 26а; ул. Хасановская, 2-39; пер. Ново-Молодежный, 12-37;
|29 сентября с 09:00 до 15:45
|г. Самара, ул. Г. Димитрова, 18а НСП № 13/3
|Врезка проектируемого трубопровода
|Без ХВС: ул. Г.Димитрова, 18, 20; ул. Стара-Загора, 168
|29 сентября с 09:30 до 12:40
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