В субботу, 24 сентября, стартовало голосование за педагогов, вышедших в полуфинал проекта «Классная тема» телеканала «Россия-1». Каждый желающий может посмотреть вконтакте видеоуроки участников и отдать свой голос за наиболее понравившийся. В списке полуфиналистов — учитель биологии самарского лицея «Престиж» Станислава Яницкая. Она рассказала «СГ», чем ее привлекает работа в школе, что она считает наиболее важным в преподавании и как решилась на участие в конкурсе.

Мечта — стать педагогом

— Я всегда, с самого детства, хотела быть педагогом, другие варианты даже не рассматривала. Если я в чем-то разобралась и что-то поняла, мне необходимо поделиться этим с другими. Еще я очень люблю упрощать сложное: мне хочется показать, что многое вполне доступно для понимания. Профессия педагога как раз способствует реализации этих потребностей.

В школе у меня был очень яркий учитель биологии, который заинтересовал меня предметом. Я поняла, что это одна из самых выигрышных дисциплин с точки зрения преподавания. Не надо объяснять детям, зачем она нужна, поскольку биология — это про каждого из нас. Всегда можно привести пример из жизни, а наглядные пособия везде и всюду. Наверное, каждый учитель считает, что его предмет — один из самых интересных, и я не исключение.

В сфере образования я работаю шестой год. Однако в школу пришла не сразу. Я окончила биологический факультет университета и сначала устроилась в систему дополнительного образования, в детский эколого-биологический центр. Я и сейчас работаю там по совместительству, а еще тружусь в университете на факультете довузовской подготовки, готовлю ребят к ЕГЭ. В лицей «Престиж» я пришла в прошлом году и сейчас работаю со старшими классами биолого-химического профиля — 10-м и 11-м. На биологию у нас отведено пять уроков в неделю.

Знать каждого ребенка

Ребята у меня заинтересованные, планирующие связать свою профессию с биологией. У нас сразу сложились те отношения, которые я считаю наиболее правильными.

Многие опытные педагоги уверены, что в старших классах биология должна преподаваться на углубленном уровне. Здесь уже нет места каким-то игровым моментам, шуткам, простеньким аналогиям. А мне хочется, чтобы педагог, с одной стороны, был высококвалифицированным профессионалом, разбирался в процессах и методиках и мог доступно объяснить любое явление. А с другой — был чужд авторитарному преподаванию, когда есть учитель, чей авторитет незыблем, и ученик, который по определению стоит на ступень ниже. Мы с ребятами дружим, постоянно находимся на связи, у нас огромное количество общих чатов, мы присылаем друг другу посты, касающиеся биологии, ЕГЭ, каких-то интересных жизненных моментов. Они делятся со мной своими проблемами. Я думаю, это очень важно — находиться с учениками на одной волне, уметь их понять, поддержать каким-то примером.

Я считаю, учитель должен знать каждого ребенка. Не только как его зовут и сколько ему лет, а иметь представление о том, какой он: быстро схватывает, или, наоборот, медлительный, флегматичный, или, напротив, с легко возбудимой нервной системой. Как он воспринимает информацию, работает в коллективе, доходит до ответов — все это очень важно. Когда вы общаетесь вне уроков, ответы на эти вопросы находятся быстрее.

Органоиды в шляпках

Поскольку я оканчивала не педагогический вуз, методиками преподавания изначально не владела. Чтобы работать в школе, переквалифицировалась, получила дополнительное образование.

Я за простоту подаваемого материала и всегда стараюсь проводить понятные для ребят аналогии из жизни, объяснять какие-то сложные молекулярные механизмы максимально доступно. Как бы парадоксально это ни звучало, но, на мой взгляд, самое сложное — это упростить. Привести какие-то примеры, сравнения, поставить перед учениками вопросы, которые, казалось бы, не относятся к теме — но только на первый взгляд.

Важно вызывать удивление и наполнять каждый урок такой атрибутикой, которая приводила бы ребят в комфортное состояние. Например, недавно я делала на интерактивной доске презентацию про цитологию и строение клетки. Каждому органоиду, каждой части клетки я пририсовала какие-то головные уборы — шляпки, кепки, ушанки. С одной стороны, мы разговаривали о достаточно сложных вещах, с другой — дети порадовались этим атрибутам и благодаря им лучше запомнили материал. Такой подход стирает страх перед серьезными темами, помогает лучше их понимать.

Про амебу и слона

В проект «Классная тема» я попала случайно. В одном из учительских сообществ вконтаке увидела предложение пройти тест по своему предмету. Поскольку я готовлю детей к ЕГЭ, такие тесты всегда вызывают у меня интерес. Я его прошла и автоматически попала на страницу, где предлагалось прикрепить видеопрезентацию, рассказывающую обо мне как о педагоге. Такой ролик у меня был, поскольку в прошлом году я участвовала в нескольких профессиональных конкурсах. На тот момент я все еще не понимала, что это за проект. Ролик отправила и благополучно об этом забыла. А по окончании отборочного тура со мной связались организаторы проекта и пригласили в Москву для съемки видеоурока. Только тогда я осознала масштаб происходящего.

Моя поездка в Москву заняла всего пару дней. Мне довелось поработать с очень профессиональной командой — продюсерами, режиссерами, операторами. У меня был помощник, научный журналист, с которым мы выбрали тему и составили план урока. Мы решили порассуждать, кто сильнее: амеба или слон, с точки зрения биологи. Это даже не столько урок, сколько познавательный мини-фильм. Конечно, с неожиданным финалом — сильнее и выносливее оказалась амеба.

Съемки — совершенно новый для меня опыт. Не скажу, что было очень просто. Все же кинопроцесс, взаимодействие со съемочной группой, все это «Камера! Свет! Мотор! Поехали!» — крайне непривычная история. Тем более что погрузиться в нее нужно было очень быстро, буквально сойдя с траппа самолета. Однако у нас все неплохо получилось. Семиминутный ролик мы снимали с девяти утра до полуночи. И это учитывая, что почти все получалось с первого дубля. Мне рассказывали, что обычно такие съемки длятся часов до трех-четырех ночи.

Из всех полуфиналистов я приехала в Москву одной из первых: Самара ближе к столице, чем, например, Бурятия, прилететь проще. Поэтому и мой ролик был выложен вконтакте одним из первых, уже 2 сентября. Сначала я побаивалась смотреть видеоуроки других участников — опасалась, что мое вступление будет бледно выглядеть на их фоне. Потом переборола себя и поняла, что страхи мои необоснованные, все вполне на уровне. Ролики моих коллег мне тоже понравились, так что, думаю, зрителям будет непросто выбрать, за кого отдать свой голос.

Цель — попасть в финал

Изначально в конкурсе участвовали шесть тысяч человек со всей России. Это те, кто успешно прошел тест и отправил видеовизитку. В полуфинал отобрали 35 человек, я вошла в это число. С 24 сентября по 1 октября будет идти народное голосование. Семь человек, за которых будет больше всего голосов, выйдут в финал и поедут на гранд-шоу в Москву. Нужно будет на канале «Россия-1» провести урок для приглашенных экспертов и зрителей.

Сначала я относилась ко всему этому как к приключению и возможности получения нового опыта. Но когда погрузилась в процесс с головой, зажегся огонек конкурентной борьбы, появилось желание выйти в финал. Я очень хочу показать всем, что в Самарском регионе есть яркие педагоги, что образование у нас находится на достаточно высоком уровне. И еще что учителя — это не просто «говорящие головы», которые ставят двойки или пятерки, а люди творческой профессии, которые ничем не уступают медийным личностям.

Проголосовать за Станиславу Яницкую можно в группе вконтакте «#КласснаяТема!»

Фотография предоставлена героиней публикации