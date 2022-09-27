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    Туристический двухэтажный поезд отправится из Самары в Волгоград

    27.09.2022

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    Туристический двухэтажный поезд отправится из Самары в Волгоград

    Путешественники увидят достопримечательности знаменитого города-героя, сообщает информационный портал samara.kp.

    В следующую пятницу, 7 октября, на специальном комфортабельном поезде из Самары в Волгоград отправятся участники проектов «Яркие выходные в Приволжье» и «Вагон знаний». Школьники посетят памятник «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане, увидят экспозицию «Оружие Победы» в музее-панораме. Для школьников также подготовлена познавательная программа об истории России.

    В стоимость всей поездки будут включены билеты на поезд и в музей, питание и программа по экскурсиям. Обратно в Самару рейс должен вернуться в воскресенье, 9 октября 2022 года.

    Фото: РЖД

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    Туристический двухэтажный поезд отправится из Самары в Волгоград

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