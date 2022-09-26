Соответствующее решение вынесла Квалификационная коллегия судей региона, сообщает информационный портал samara.kp.

Отставка судьи Промышленного района Самары Анны Бондаренко прекращена в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора. Такое решение означает, что она лишится судейского звания, гарантии личной неприкосновенности и принадлежности к сообществу судей.

Анну Бондаренко задержали еще в 2020 году на получении взятки в размере 400 тысяч рублей. Деньги она должна была отдать своему коллеге. Средства нужны были для того, чтобы добиться вынесения более мягкого приговора для одного из обвиняемых.

Спустя два года, весной 2022 года, Бондаренко была признана виновной в покушении на мошенничество, ей назначили наказание в виде 2 лет и 10 месяцев колонии общего режима. К тому же женщина должна будет выплатить в пользу государства 60 тысяч рублей.