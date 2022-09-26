В среду 28 сентября в 18:00 в Самарском областном художественном музее состоится открытие юбилейной выставки Елены Макеевой, сообщает информационный портал samru.

Экспозиция познакомит посетителей с разными работами художницы. На выставке будут представлены портреты, городские пейзажи, выполненные в различных техниках: акварель, тушь. Горожане смогут узнать знакомые уголки Самары от костела до старинных особняков.

Все любители классического изобразительного искусства могут посетить выставку до 30 октября.