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    В Самаре откроется выставка «Сохраненные четверостишья»

    26.09.2022

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    В Самаре откроется выставка «Сохраненные четверостишья»

    В среду 28 сентября в 18:00 в Самарском областном художественном музее состоится открытие юбилейной выставки Елены Макеевой, сообщает информационный портал samru.

    Экспозиция познакомит посетителей с разными работами художницы. На выставке будут представлены портреты, городские пейзажи, выполненные в различных техниках: акварель, тушь. Горожане смогут узнать знакомые уголки Самары от костела до старинных особняков.

    Все любители классического изобразительного искусства могут посетить выставку до 30 октября.

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    В Самаре откроется выставка «Сохраненные четверостишья»

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