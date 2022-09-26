В администрацию Самары ищут специалиста, в обязанности которого будут входить ведение деловой переписки и телефонных переговоров с иностранными коллегами на английском языке, сопровождение делегаций с ведением устных переговоров на английском языке во время визита в город, составление аналитических документов по различным аспектам деятельности департамента.
Требования: высшее образование, владение английским языком не ниже уровня В1 (знание других иностранных языков приветствуется), умение пользоваться компьютерной и оргтехникой.
Опыт работы не требуется. Зарплата — от 24 тысяч рублей.
«Почта России» ищет сотрудника, который будет заниматься обеспечением соблюдения пропускного режима в логистические центры, следить за сохранностью документов в бюро пропусков, оформлять выписку и выдачу постоянных, временных, разовых, материальных и транспортных пропусков, регистрировать в книгах учета пропускные документы и вести учет выданных и возвращенных пропусков. Также в его обязанности будут входить подготовка необходимых справок, связанных с оформлением пропускных документов и составление в установленном порядке актов на уничтожение документов, срок хранения которых истек.
Главное требование — знание компьютера и оргтехники на уровне пользователя.
Опыт работы не требуется. Зарплата — до 32 625 рублей.
В самарский институт культуры ищут специалиста, который будет заниматься редактированием выпускаемой научной и методической литературы и рукописей учебной литературы, согласовывать изменения с авторами. Требования: высшее образование, уверенный пользователь ПК.
Требуемый опыт работы — от года до трех лет. Зарплата — от 21 тысячи рублей.
В компанию «У Палыча» ищут работника, который будет заниматься художественным оформлением пряников. Главные требования: хороший навык рисования и наличие флюорографии.
Опыт работы не требуется. Зарплата — до 35 тысяч рублей.
В департамент образования Самары ищут специалиста, в обязанности которого будут входить участие в плановых и внеплановых проверках финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений города, подготовка актов и сводной аналитической информации по итогам контрольных мероприятий.
Требования: высшее образование, желателен опыт работы в бюджетных организациях, опыт ревизионной работы, активное владение MS Excel и иными офисными программами, навыки грамотного письма.
Требуемый опыт работы — от года до трех лет. Зарплата — до 35 тысяч рублей.
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