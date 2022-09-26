Специалист в бюро пропусков

«Почта России» ищет сотрудника, который будет заниматься обеспечением соблюдения пропускного режима в логистические центры, следить за сохранностью документов в бюро пропусков, оформлять выписку и выдачу постоянных, временных, разовых, материальных и транспортных пропусков, регистрировать в книгах учета пропускные документы и вести учет выданных и возвращенных пропусков. Также в его обязанности будут входить подготовка необходимых справок, связанных с оформлением пропускных документов и составление в установленном порядке актов на уничтожение документов, срок хранения которых истек.



Главное требование — знание компьютера и оргтехники на уровне пользователя.



Опыт работы не требуется. Зарплата — до 32 625 рублей.