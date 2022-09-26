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    ССК напоминает: потребитель обязан допустить контролера к прибору учета электроэнергии для проверки

    26.09.2022

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    ССК напоминает: потребитель обязан допустить контролера к прибору учета электроэнергии для проверки

    АО «Самарская сетевая компания» в рамках деятельности, направленной на контроль корректного учета потребления электроэнергии и выявление фактов ее незаконного потребления, регулярно проводит проверки приборов учета абонентов в соответствие с Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».

    Проводить эту работу АО «ССК» помогают сотрудники ООО «Энергия развития, аудит» (ООО «ЭРА»), которые действуют законно, на основании выданных им доверенностей. И контролеры АО «ССК», и сотрудники ООО «ЭРА» вправе проводить инструментальные проверки приборов учета электроэнергии, которые включают в себя визуальный осмотр схемы подключения всех электроприемников, проверку состояния счетчика, а также наличия и сохранности пломб и знаков визуального контроля.

    По закону такие проверки должны проводиться не реже 1 раза в год и не чаще 1 раза в три месяца. Не допуская контролеров до своих счетчиков, граждане нарушают законодательство. В соответствие с п. 34 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов Постановления Правительства № 354 от 06.05.2011г. в  случае если потребитель два раза подряд откажется допустить контролера к прибору учета, гарантирующий поставщик будет вправе начислять нарушителю плату за электроэнергию по нормативу с учетом количества постоянно и временно проживающих в жилом помещении лиц, начиная с 1-го числа месяца, в котором был зафиксирован факт повторного недопуска. Кроме того, к расчету будет применен повышающий коэффициент, равный 1,5.

    Поэтому АО «ССК» призывает граждан допускать контролеров к приборам учета электроэнергии для проверки, чтобы потом не оплачивать счета с повышающим коэффициентом.

    На правах рекламы. Фотография: АО «ССК»

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    ССК напоминает: потребитель обязан допустить контролера к прибору учета электроэнергии для проверки

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