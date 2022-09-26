Документация по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улицы Губанова, Московского шоссе, улиц Аминева, Ново-Садовая в Промышленном районе городского округа Самара, к постановлению Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара №375 от 15.09.2022 г. «О назначении публичных слушаний по планировке территории (проект межевания территории) в границах: улица Губанова, Московское шоссе, улицы Аминева, Ново-Садовая в Промышленном районе городского округа Самара»

Чертеж межевания территории