Проверки на дорогах региона проходили с 23 по 25 сентября, сообщает информационный портал samara.kp.

За несколько дней правоохранители зафиксировали более 2 100 нарушений. Наибольшее внимание получили водители, севшие пьяными за руль своего автомобиля.

В итоге инспекторы поймали 54 человека, находившихся за рулем в пьяном виде. За неразрешенную тонировку стекол на машинах задержали 259 водителей. По плану полиции подобного рода рейды будут периодически продолжаться.