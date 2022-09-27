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    В Самарской области в выходные дни прошли масштабные рейды ГИБДД

    27.09.2022

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    В Самарской области в выходные дни прошли масштабные рейды ГИБДД

    Проверки на дорогах региона проходили с 23 по 25 сентября, сообщает информационный портал samara.kp.

    За несколько дней правоохранители зафиксировали более 2 100 нарушений. Наибольшее внимание получили водители, севшие пьяными за руль своего автомобиля.

    В итоге инспекторы поймали 54 человека, находившихся за рулем в пьяном виде. За неразрешенную тонировку стекол на машинах задержали 259 водителей. По плану полиции подобного рода рейды будут периодически продолжаться.

    ТЭГИ:
    В Самарской области в выходные дни прошли масштабные рейды ГИБДД

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