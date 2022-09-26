Молодой преподаватель Политеха смог завоевать третье место в одной из профессиональных номинаций, сообщает официальный сайт samgtu.

Итоги III международного профессионального конкурса педагогического мастерства «Признание-2022» подвели 12 сентября в Москве. В номинации «Педагогический дебют» занял третье место Николай Гранкин, преподаватель шахматного клуба Дома научной коллаборации (ДНК) Политеха.

На рассмотрение жюри он представил свои методические наработки для начинающих шахматистов. Кроме занятого высокого места, Николай Гранкин смог поделиться своим опытом в организации учебного процесса среди других специалистов, приехавших на этот конкурс.

В планах молодого педагога принять участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Сердце отдаю детям».