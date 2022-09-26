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    Шахматист из Тольятти стал призером суперфинала чемпионата России

    26.09.2022

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    Шахматист из Тольятти стал призером суперфинала чемпионата России

    Санану Сюгирову не повезло в так называемом шахматном «Армагеддоне», сообщает информационный портал sovainfo.

    Воспитанник гроссмейстерского центра Российской шахматной федерации из Тольятти завоевал серебряную медаль суперфинала чемпионата России по шахматам среди мужчин. Соревнование прошло в городе Чебоксары.

    После 11 туров Санан Сюгиров вместе с москвичом Даниилом Дубовым набрал по семь очков. Для определения победителя пришлось провести еще один дополнительный матч. Обе встречи в быстрые шахматы не выявили чемпиона, как и партия по системе «Армагеддон». После этого игравший черными Дубов был объявлен победителем.

    Фото: архив СШ № 4 «Шахматы» (Тольятти)

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    Шахматист из Тольятти стал призером суперфинала чемпионата России

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