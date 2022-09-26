Экспозиция «Пермские боги» представляет собой уникальное собрание деревянных скульптур. Она была создана специалистами музея им. Алабина.

Авторами проекта стали Екатерина Демина, Рената Насыбуллина, Артем Фадеев и Нана Маргиани.

Как сообщает пресс-служба музея, неделю назад стало известно, что выставка вошла в шорт-лист общероссийской премии Arhiwood, которая ежегодно присуждается за лучшее архитектурное сооружение из дерева. В итоге она стала победителем народного голосования в номинации за лучший интерьерный дизайн.

Фото: premiya.arhiwood.com