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    Выставка самарского музея получила премию за лучшую деревянную архитектуру

    26.09.2022

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    Выставка самарского музея получила премию за лучшую деревянную архитектуру

    Экспозиция «Пермские боги» представляет собой уникальное собрание деревянных скульптур. Она была создана специалистами музея им. Алабина.

    Выставка самарского музея получила премию за лучшую деревянную архитектуру

    Авторами проекта стали Екатерина Демина, Рената Насыбуллина, Артем Фадеев и Нана Маргиани.

    Как сообщает пресс-служба музея, неделю назад стало известно, что выставка вошла в шорт-лист общероссийской премии Arhiwood, которая ежегодно присуждается за лучшее архитектурное сооружение из дерева. В итоге она стала победителем народного голосования в номинации за лучший интерьерный дизайн.

    Выставка самарского музея получила премию за лучшую деревянную архитектуру

    Фото: premiya.arhiwood.com

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    Выставка самарского музея получила премию за лучшую деревянную архитектуру

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