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    Елена Лапушкина поздравила самарцев с Днем машиностроителя

    25.09.2022

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    Елена Лапушкина: Самаре действительно есть чем гордиться

    В последнее воскресенье сентября в России традиционно отмечают День машиностроителя. Глава Самары Елена Лапушкина поздравляет с профессиональным праздником всех работников и ветеранов машиностроительной отрасли:

    — День машиностроителя — праздник сильных, трудолюбивых людей, которые создают шедевры современной техники. В Самарской области машиностроение составляет ведущую роль промышленного комплекса. Отрасль объединяет около 48 крупных и средних предприятий и организаций региона, которые выпускают качественную и конкурентоспособную продукцию и являются катализатором научно-технического прогресса, на базе которого проходит оснащение всех сфер народного хозяйства и армии новой, более совершенной техникой и вооружением. 

    Все, что нас окружает в повседневной жизни, делает быт и работу комфортным — все это создано вами! Своими сегодняшними достижениями машиностроительный комплекс обязан прежде всего вам — высококлассным специалистам, компетентным, целеустремленным и ответственным людям. Примите слова благодарности за добросовестное отношение к делу и верность выбранной профессии. Уверена, что ваш опыт, глубокие знания и преданность любимому делу позволят реализовать все намеченные планы, добиться новых производственных успехов и побед на благо Самары, Самарской области и всей России. Желаю вам крепкого здоровья, профессиональных успехов, реализации планов, личных побед и счастья! Пусть ваша работа приносит вам только положительные эмоции!

    Фото: администрация Самары

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    Елена Лапушкина поздравила самарцев с Днем машиностроителя

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