В субботу, 24 сентября, прошел товарищеский матч между Россией и Киргизией. В состав национальной сборной вошли игроки «Крыльев Советов», пишет samara.kp.ru.

Роман Ежов и Александр Коваленко вошли в стартовый состав сборной страны и провели первый тайм матча с Киргизией. Во втором тайме их заменил еще один самарец Максим Глушенков.

В первоq половине счет открыла Киргизия, затем пришел ответ от Александра Соболева — бывшего нападающего «Крыльев Советов», который сейчас выступает за московский «Спартак». В итоге игра закончилась со счетом 2:1 в пользу России.