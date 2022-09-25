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    Самарские регбисты заняли третье место в первом туре чемпионата России

    25.09.2022

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    Самарские регбисты заняли третье место в первом туре чемпионата России

    В Москве прошли соревнования 14-ти мужских команд высшей лиги по олимпийскому виду спорта «регби-7».

    Самарские регбисты обыграли «Градъ Петров» (29:14) и уступили «Нарвской заставе» (12:24). Это позволило выйти из группы в раунд плей-офф. В 1/4 финала наши спортсмены выиграли встречу с новосибирской «Сибирью» (15:14), но в полуфинале потерпели поражение от сборной Краснодарского края и не смогли побороться за первое место. За «бронзу» самарцы боролись с пермским клубом «Витязь» и отстояли третье место со счетом 27:7.

    Победителем первого тура чемпионата высшей лиги стала команда из Калининградской области «Балтийский шторм», которая в финале всухую победила сборную Краснодарского края — 24:0. Второй тур этих соревнований должен пройти 8-9 октября в Калининграде.

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    Самарские регбисты заняли третье место в первом туре чемпионата России

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