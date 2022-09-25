В Самарскую область вернулся сводный отряд Росгвардии. Бойцы с честью выполнили все поставленные перед ними служебно-боевые задачи во время проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. На родной земле вместе с родными и близкими, сослуживцами и ветеранами ведомства бойцов встречали губернатор Дмитрий Азаров, главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов, начальник регионального управления Росгвардии генерал-майор полиции Александр Эсауленко.

— Сегодня знаменательный и радостный день для самарской земли: мы встречаем настоящих героев. И в данном случае это не фигура речи, а факт, с которым не поспорит никто. Вы своей доблестью, верностью присяге, верностью приказам и своей Родине – нашей великой России доказали, что вы действительно отважные люди и настоящие Герои, – обратился Дмитрий Азаров к бойцам Росгвардии – участникам СВО.

Глава региона отметил, что все жители Самарской области, так же как родные и близкие воинов, «с замиранием сердца следили за боестолкновениями», в которых пришлось участвовать сотрудникам Росгвардии. — Мы молились за вас, особенно в тот момент, когда пришлось совсем нелегко в Балаклее, – отметил губернатор. – Вы с честью выполнили свой долг, все поставленные боевые задачи, сохранив личный состав.

Отдельные слова благодарности руководитель области адресовал командирам за грамотное управление воинскими подразделениями.

— Выполняя задачи, которые возложены на подразделение, вы думали о каждом бойце. Спасибо вам за то, что эти доблестные парни в строю, – обратился губернатор.

— Мы радуемся вашему возвращению. О вашем героизме знает не только вся Россия, но и далеко за ее пределами, в том числе наш враг. Когда он видит подвиг российского солдата, он понимает, что наша Родина несокрушима, – заявил Дмитрий Азаров.

Постановлением губернатора от 23 сентября весь личный состав сводного отряда награжден почетным знаком «За служение людям» с соответствующими денежными выплатами.

Бойцов Росгвардии от имени полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова поблагодарил главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов. Отметив боевые заслуги, он поблагодарил всех сотрудников ведомства, которые выстояли против превосходящей силы противника и выполнили поставленные служебно-боевые задачи.

— Вы – настоящие герои. Спасибо за то, что вы с честью выполнили свой долг, приказ верховного главнокомандующего, – обратился Михаил Феоктистов к бойцам сводного отряда Росгвардии. – Вы и ваши семьи не останутся без внимания федеральных и региональных властей. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, правительство региона, руководство Росгвардии уделяет этому большое внимание. Пока вы стояли на защите нашей Родины, ваши близкие оставались в надежных руках.

Со словами искренней благодарности к вернувшимся сотрудникам обратился Генерал-майор полиции Александр Эсауленко:

— Теперь я точно знаю, что тяжелее всего на свете ждать, особенно когда читаешь о том, что происходит с твоими лучшими бойцами. У меня не было ни тени сомнения, что вы выполните свою задачу и покажите фашистам силу русского оружия и русского духа. Поздравляю вас с возвращением на родную землю. Благодарю вас за честно выполненную боевую задачу. Я горжусь тем, что я ваш командир.

Участник боевых действий в Афганистане Сергей Резвов отметил высокую подготовку бойцов Росгвардии, что позволило выстоять и дать отпор врагу.

— Вы с честью и достоинством выполнили поставленную задачу, – обратился он. – Ветераны боевых действий всегда готовы прийти на помощь, если нужно — вместе с вами встать в ряды нашей армии, чтобы наша Родина одержала победу в борьбе с врагом.

С ответными словами благодарности за поддержку и теплый прием на родной земле обратился командир одного из подразделений:

— Все проявили высочайшее профессиональное мастерство и самые высокие мужские качества. Мы с вами продолжим тот путь, который начали 24 февраля: будем и дальше заниматься тем, к чему призывает нас Родина, чему обязывает нас присяга. Спасибо Родине, Самаре и Тольятти за высокую оценку нашей службы и теплый прием.

Впереди у росгвардейцев отдых, после которого они вновь вернутся к исполнению служебных обязанностей.

Фото: правительство Самарской области