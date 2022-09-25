На выставке было довольно много моделей советских мотоциклов. В глаза сразу бросались мопед «Дельта» 1989 года, детский велосипед-трансформер «Ветерок», выпущенный Тульским заводом в 60-х годах и даже «Москвич» первой серии 1973 года. Конечно же, нельзя было не заметить знаменитую «Верховину — 3», на которой ездил Сыроежкин из «Приключений электроника».

— На выставке представлены два моих мотоцикла – Motocompo и Jawa 350. Именно Jawa первым начал поставляться в Советский Союз. Потом пошли и более современные модели. Их число росло и росло, люди стремились за ними. Можно сказать, это был самый дорогой мотоцикл и самый востребованный молодежью. В этом году у него юбилей – 50 лет. На сегодняшний день у меня есть девять мотоциклов. За ними не тяжело ухаживать, если их полностью и грамотно восстановить. Главное, купить хороший образец, чтобы был укомплектованный хотя бы на 90%. Однажды я купил один «в коробке» за смешную цену, но на него потребовалось очень много денег и сил. А также литературы, чтобы привести его в полный порядок. Это сложно, но очень интересно. Пока еще возможность достать комплектующие, потому что такие же заинтересованные, как я, хранят всё. Мы общаемся в чатах между собой и помогаем друг другу. Также можно изготовить на заказ что-то сложное на заводе. Насколько знаю, в Чехии есть ретр- магазины, занимающиеся поставками запчастей, до сих пор работающие. Именно там я купил резину, которая сейчас стоит на моей Jawa, – рассказывает участник выставки, Алексей Инишев.

Посетителей на выставке было много, и каждый имел возможность не только посмотреть, но и потрогать руками экспонаты. А некоторым повезло и прокатиться на них. Особенную радость это принесло, конечно же, детям.

Из самых редких моделей можно выделить велоколяску начала 50-х годов. В ней нет никого двигателя, ездит и поворачивает она за счет ручной силы. И далеко не у всех желающих прокатиться на ней это получилось.

Помимо мотоциклов, на выставке были представлены и советские автомобили. Например, ЗАЗ – 965 ярко-красного цвета. Их было выпущено 322 166 штук всех модификаций.

— Самое сложное — это сохранить всё в первозданном виде. Если реставрация идет один к одному с оригиналом, то это по-настоящему высший пилотаж. Например «Москвич» первой серии реставрировался в Кабардино-Балкарии, потому там есть очень хорошие профессионалы. Это не менее трудоемкий процесс, чем реставрация больших машин, потому что на маленькую уходит довольно много времени, где-то 2–3 месяца. К сожалению, представить на выставке всё не получилось из-за трудности перевозки. Надеемся, в следующий раз получится показать больше, – поделились участники выставки.

По итогу мероприятия, каждый получил именную грамоту, а местные жители новые знания и положительные эмоции.

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