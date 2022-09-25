Врачи Тольяттинской городской клинической больницы № 2 им. Баныкина выполнили сложнейшую операцию — аортокоронарное шунтирование на фоне острого периода инфаркта миокарда и угрозы кардиогенного шока, пишет volga.news.

40-летний пациент был доставлен в отделение сердечно-сосудистой хирургии. Чтобы остановить инфаркт, требовалось восстановить кровоток в сердечной мышце, установив стент. Как рассказал сердечно-сосудистый хирург Александр Карповский, из-за закупорки крупного сосуда дежурный врач не смог поставить стент. Было решено провести операцию на открытом сердце. Она прошла успешно, уже на вторые сутки после вмешательства пациент был переведен из реанимации в палату и начал самостоятельно ходить.

За восемь месяцев 2022 года специалисты отделения сердечно-сосудистой хирургии Тольяттинской городской клинической больницы № 2 им. Баныкина выполнили 1526 операций, в том числе 28 по аортокоронарному шунтированию в условиях искусственного кровообращения.