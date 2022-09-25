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    Тольяттинские врачи спасли пациента от осложненного инфаркта

    25.09.2022

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    Тольяттинские врачи спасли пациента от осложненного инфаркта

    Врачи Тольяттинской городской клинической больницы №  2 им. Баныкина выполнили сложнейшую операцию — аортокоронарное шунтирование на фоне острого периода инфаркта миокарда и угрозы кардиогенного шока, пишет volga.news.

    40-летний пациент был доставлен в отделение сердечно-сосудистой хирургии. Чтобы остановить инфаркт, требовалось восстановить кровоток в сердечной мышце, установив стент. Как рассказал сердечно-сосудистый хирург Александр Карповский, из-за закупорки крупного сосуда дежурный врач не смог поставить стент. Было решено провести операцию на открытом сердце. Она прошла успешно, уже на вторые сутки после вмешательства пациент был переведен из реанимации в палату и начал самостоятельно ходить.

    За восемь месяцев 2022 года специалисты отделения сердечно-сосудистой хирургии Тольяттинской городской клинической больницы №  2 им. Баныкина выполнили 1526 операций, в том числе 28 по аортокоронарному шунтированию в условиях искусственного кровообращения.

    ТЭГИ:
    Тольяттинские врачи спасли пациента от осложненного инфаркта

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