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    В Самаре пройдет фестиваль, посвященный Гоголю

    24.09.2022

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    Фотограф: Анастасия Жиляева

    В Самаре пройдет фестиваль, посвященный Гоголю

    Фестиваль (16+) состоится 10 октября в Самарском академическом театре драмы им. Горького, пишет sovainfo.ru. Его организует академия кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова.

    — В этом году проект посвящен Николаю Гоголю и проходит в Ярославле, Нижнем Новгороде, Пензе и Самаре. В каждом городе гостей ждут спектакль, лекция, мастер-класс и мобильная выставка. Уверена, эти встречи не оставят равнодушными любителей русской словесности, помогут глубже прочувствовать хорошо известные и открыть для себя малознакомые страницы в творчестве классика, — отметила министр культуры РФ Ольга Любимова.

    В этом году главным событием фестиваля станет показ спектакля «Игроки» в постановке Антона Яковлева с участием актеров — выпускников академии. Он приурочен к 180-летию создания гоголевской комедии. В качестве зрителей на показ будут приглашены врачи, учителя, работники социальных служб, а также жители городов-участников, интересующиеся культурной жизнью.

    Также в Самаре будет работать мобильная выставка «Гоголь: жизнь в творчестве» (16+), в которую вошли фотографии, документы, предметы изобразительного искусства. Отдельно представят композицию из музейных экспонатов, посвященную пьесе «Игроки».

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    В Самаре пройдет фестиваль, посвященный Гоголю

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