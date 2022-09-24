Фестиваль (16+) состоится 10 октября в Самарском академическом театре драмы им. Горького, пишет sovainfo.ru. Его организует академия кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова.

— В этом году проект посвящен Николаю Гоголю и проходит в Ярославле, Нижнем Новгороде, Пензе и Самаре. В каждом городе гостей ждут спектакль, лекция, мастер-класс и мобильная выставка. Уверена, эти встречи не оставят равнодушными любителей русской словесности, помогут глубже прочувствовать хорошо известные и открыть для себя малознакомые страницы в творчестве классика, — отметила министр культуры РФ Ольга Любимова.

В этом году главным событием фестиваля станет показ спектакля «Игроки» в постановке Антона Яковлева с участием актеров — выпускников академии. Он приурочен к 180-летию создания гоголевской комедии. В качестве зрителей на показ будут приглашены врачи, учителя, работники социальных служб, а также жители городов-участников, интересующиеся культурной жизнью.

Также в Самаре будет работать мобильная выставка «Гоголь: жизнь в творчестве» (16+), в которую вошли фотографии, документы, предметы изобразительного искусства. Отдельно представят композицию из музейных экспонатов, посвященную пьесе «Игроки».