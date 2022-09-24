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    В Самаре полицейскую заключили под стражу по подозрению в получении взятки

    24.09.2022

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    Фотограф: Анастасия Жиляева

    В Самаре полицейскую заключили под стражу по подозрению в получении взятки

    В пятницу, 23 сентября, самарский суд постановил заключить под стражу старшего дознавателя одного из отделов полиции, пишет samara.kp.ru. Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области, женщину подозревают в получении крупной взятки.

    По версии следствия, 8 сентября сотрудница полиции получила 200 тысяч рублей около одного из домов по улице Гагарина. Незаконное вознаграждение ей передавал местный житель, который надеялся избежать колонии. В итоге женщину задержали. В ГУ МВД по Самарской области организовали служебную проверку.

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    В Самаре полицейскую заключили под стражу по подозрению в получении взятки

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