В пятницу, 23 сентября, самарский суд постановил заключить под стражу старшего дознавателя одного из отделов полиции, пишет samara.kp.ru. Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области, женщину подозревают в получении крупной взятки.

По версии следствия, 8 сентября сотрудница полиции получила 200 тысяч рублей около одного из домов по улице Гагарина. Незаконное вознаграждение ей передавал местный житель, который надеялся избежать колонии. В итоге женщину задержали. В ГУ МВД по Самарской области организовали служебную проверку.