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    Самарцы теперь могут получить вакцину от ковида через нос

    24.09.2022

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    Фотограф: Анастасия Жиляева

    Самарцы теперь могут получить вакцину от ковида через нос

    В регион поступили 24 тысячи специальных насадок-распылителей для применения назальной вакцины. Их уже распределили по медучреждениям, пишет citytraffic.ru. Через нос вакцинируют уже знакомыми препаратами — «Спутником V» или «Гам-КОВИД-Вак». Перерыв между первым и вторым компонентом тот же — три недели.

    Министр здравоохранения области Армен Бенян уже опробовал новый способ ревакцинации в Самарской областной клинической больнице № 2. Лекарство ему ввели при помощи насадки-распылителя на шприц для назального применения лекарственных средств.

    — Нет абсолютно никаких неприятных ощущений. Обычные капли в нос, только в виде спрея. При применении важно соблюдать определенный порядок: чтобы произошло равномерное распределение вакцины по всей слизистой оболочке носа, впрыскивание осуществляется на вдохе, - рассказал Армен Бенян. 

    Как отметила заместитель главврача по поликлинической работе Самарской областной клинической больницы № 2 Наталья Волик, у того, кто пришел пройти вакцинацию, не должно быть проявлений простудных заболеваний — насморка, заложенности носа, аллергии. Прививку следует делать через неделю после восстановления. После введения назальной вакцины нельзя два часа есть, пить и курить.

    — При вакцинации назальным способом вакцина попадает сразу в носоглотку по пути проникновения вируса в организм. Это позволяет выработать местный иммунитет, - объяснила Наталья Волик.

    ТЭГИ:
    Самарцы теперь могут получить вакцину от ковида через нос

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