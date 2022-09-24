В регион поступили 24 тысячи специальных насадок-распылителей для применения назальной вакцины. Их уже распределили по медучреждениям, пишет citytraffic.ru. Через нос вакцинируют уже знакомыми препаратами — «Спутником V» или «Гам-КОВИД-Вак». Перерыв между первым и вторым компонентом тот же — три недели.

Министр здравоохранения области Армен Бенян уже опробовал новый способ ревакцинации в Самарской областной клинической больнице № 2. Лекарство ему ввели при помощи насадки-распылителя на шприц для назального применения лекарственных средств.

— Нет абсолютно никаких неприятных ощущений. Обычные капли в нос, только в виде спрея. При применении важно соблюдать определенный порядок: чтобы произошло равномерное распределение вакцины по всей слизистой оболочке носа, впрыскивание осуществляется на вдохе, - рассказал Армен Бенян.

Как отметила заместитель главврача по поликлинической работе Самарской областной клинической больницы № 2 Наталья Волик, у того, кто пришел пройти вакцинацию, не должно быть проявлений простудных заболеваний — насморка, заложенности носа, аллергии. Прививку следует делать через неделю после восстановления. После введения назальной вакцины нельзя два часа есть, пить и курить.

— При вакцинации назальным способом вакцина попадает сразу в носоглотку по пути проникновения вируса в организм. Это позволяет выработать местный иммунитет, - объяснила Наталья Волик.