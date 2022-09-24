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    Дмитрий Азаров: «Окружить заботой семьи защитников Родины»

    24.09.2022

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    Социальная ориентированность и объективная оценка: Дмитрий Азаров выступил с ежегодным Посланием

    Наш общий человеческий долг – поддержать семьи защитников Отечества, которые сегодня призваны в рамках частичной мобилизации. Об этом заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. 

    — Самарская область гордится каждым, кто сегодня отправляется защищать наше Отечество. В этот трудный час вы встаете на защиту всего, что нам дорого и свято, – подчеркнул Дмитрий Азаров. 

    По поручению губернатора на каждую семью военнослужащего из Самарской области создадут социальный паспорт, на основании которого в индивидуальном порядке будет оказываться помощь и поддержка по всем направлениям.  

    — Тем, кто сегодня проявляет мужество и патриотизм, для кого защита Родины – это дело чести, окажем все меры поддержки. Особое внимание – семьям, которые временно остаются без мужского плеча. Это плечо подставим мы. Особое отношение к женам, детям защитников, помощь в любых социальных вопросах, – сегодня наша первостепенная обязанность. Сделаем все, чтобы вы, решая поставленные страной задачи, не волновались за тех, кто остался дома, – подчеркнул глава региона. 

    Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил всем руководителям министерств, главам городов и районов области регулярно проводить встречи с семьями военнослужащих, защищающих страну, и на постоянной основе оказывать помощь и поддержку. Также глава региона обратился к представителям общественных организаций, волонтерам, неравнодушным землякам. Все они также могут внести свой вклад в поддержку семей защитников нашей Родины.

    Фото: правительство Самарской области

    ТЭГИ:
    Дмитрий Азаров: «Окружить заботой семьи защитников Родины»

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