Наш общий человеческий долг – поддержать семьи защитников Отечества, которые сегодня призваны в рамках частичной мобилизации. Об этом заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

— Самарская область гордится каждым, кто сегодня отправляется защищать наше Отечество. В этот трудный час вы встаете на защиту всего, что нам дорого и свято, – подчеркнул Дмитрий Азаров.

По поручению губернатора на каждую семью военнослужащего из Самарской области создадут социальный паспорт, на основании которого в индивидуальном порядке будет оказываться помощь и поддержка по всем направлениям.

— Тем, кто сегодня проявляет мужество и патриотизм, для кого защита Родины – это дело чести, окажем все меры поддержки. Особое внимание – семьям, которые временно остаются без мужского плеча. Это плечо подставим мы. Особое отношение к женам, детям защитников, помощь в любых социальных вопросах, – сегодня наша первостепенная обязанность. Сделаем все, чтобы вы, решая поставленные страной задачи, не волновались за тех, кто остался дома, – подчеркнул глава региона.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил всем руководителям министерств, главам городов и районов области регулярно проводить встречи с семьями военнослужащих, защищающих страну, и на постоянной основе оказывать помощь и поддержку. Также глава региона обратился к представителям общественных организаций, волонтерам, неравнодушным землякам. Все они также могут внести свой вклад в поддержку семей защитников нашей Родины.

Фото: правительство Самарской области