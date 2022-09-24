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    Стало известно, когда в Самару придет зима, и какой она будет

    24.09.2022

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    Стало известно, когда в Самару придет зима, и какой она будет

    Об этом рассказала начальник Самарского гидрометцентра Людмила Анурова, пишет samara.kp.ru.

    Эксперт отметила, что в регионе зима обычно начинается с ноября. Как правило, в этом месяце случается переход через отметку в 0 градусов.

    — По статистике, первый снег в Самаре появляется во второй половине ноября. Скорее всего, так же будет и в 2022 году, но это пока долгосрочные прогнозы, и точной гарантии, что именно так произойдет, мы пока дать не готовы, — отметила Людмила Анурова.

    Также есть примерные прогнозы, какой будет зима в Самаре. По словам синоптиков, сейчас прослеживается однозначная тенденция изменения климата.

    — Синоптики уже пересчитали нормы за последние 30 лет. Точно могу сказать, что каждый месяц температура повышается — за последние два десятка лет в Самарской области не было ни одного года, когда средняя за 12 месяцев температура воздуха не превышала норму хотя бы на два градуса. Это относится и к зимам. Зимой в регионе уже не так холодно, а осадков выпадает больше, чаще случаются оттепели, — рассказала Людмила Анурова.

    ТЭГИ:
    Стало известно, когда в Самару придет зима, и какой она будет

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