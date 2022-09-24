По данным регионального министерства туризма, сегодня решается вопрос о запуске «Валдаев» до Сызрани, пишет samara.kp.ru. В этом году они начали курсировать до Винновки и Ширяево.

— В следующем году мы планируем тестирование новых маршрутов, о которых объявим уже непосредственно в следующем сезоне 2023 года, — рассказал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

Кроме того, как писала ранее «Самарская газета», к началу сезона 2023 года в регион поступит два новых скоростных судна.