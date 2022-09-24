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    В Самарской области планируют запустить скоростные суда до Сызрани

    24.09.2022

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    В Самарской области планируют запустить скоростные суда до Сызрани

    По данным регионального министерства туризма, сегодня решается вопрос о запуске «Валдаев» до Сызрани, пишет samara.kp.ru. В этом году они начали курсировать до Винновки и Ширяево.

    — В следующем году мы планируем тестирование новых маршрутов, о которых объявим уже непосредственно в следующем сезоне 2023 года, — рассказал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

    Кроме того, как писала ранее «Самарская газета», к началу сезона 2023 года в регион поступит два новых скоростных судна.

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    В Самарской области планируют запустить скоростные суда до Сызрани

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