Жителям Самарской области доступно более ста мер государственной поддержки, среди которых как материальные, так и нематериальные. Подробнее о них, а также о том, какие социальные проекты реализуются в регионе, рассказал во время прямого эфира из Центра управления регионом первый заместитель министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Олег Рубежанский.

По его словам, в Самарской области в соответствии с региональным и федеральным законодательством предусмотрены 124 меры государственной поддержки, их совокупный бюджет — 44 миллиарда рублей. Около миллиона жителей области получают финансовую поддержку, а с учетом членов их семей эта цифра еще больше – около двух миллионов.

Социальная помощь населению – сфера, которой губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уделяет особое внимание. Из регионального бюджета выделяются средства на социальные нужды, инициируются социальные проекты, предусмотрены также и нематериальные меры поддержки – различные льготы, путевки на санаторно-курортное лечение и в детские лагеря, подарок новорожденному.

Олег Рубежанский отметил, что российское государство так выстраивает работу по обеспечению пособиями, что фактически с рождения ребенка и до 18 лет жизни его родители получают в сквозном режиме те или иные меры поддержки в зависимости от доходов семьи и от нуждаемости.

– Последнее время очень серьезно подошли к критериям нуждаемости. Помощь должна быть адресной. Важно оказать ее в критическую минуту жизни. Ситуации бывают совершенно разные: без работы человек остался или развод случился, или еще что-то. Если семья действительно находится в ситуации, когда очень нуждается в помощи по разным причинам, необходимо дать эту поддержку в виде пособий. Чтобы семья смогла уйти от бедности, а дальше уже самостоятельно строить свой путь к благосостоянию, – подчеркнул первый заместитель министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Олег Рубежанский.

Что касается семей с детьми, для них в регионе предусмотрено 28 мер соцподдержки, из них 23 – региональные. Совокупный бюджет на это – около 20 млрд рублей, причем одиннадцать из них – это средства регионального бюджета. Как пояснил заместитель министра социально-демографической и семейной политики, отправной точкой для выплат семье этих пособий является величина прожиточного минимума. Если доход ниже прожиточного минимума, семья автоматически попадает в поле зрения ведомства.

При этом Олег Рубежанский указал на тот факт, что очень много внимания в министерстве уделяется проактивной информированности граждан, чтобы они точно знали, какая выплата или льгота им положена. Он рассказал, что на сегодня уже 20 массовых мер поддержки доступны жителям региона в электронном виде, чтобы люди не бегали по инстанциям, а спокойно заполнили заявление онлайн.

Рубежанский упомянул, что в Самарской области по инициативе Дмитрия Азарова дарят комплект новорожденного. Женщины, родившие первенца, получают в подарок набор вещей, необходимых для первого года жизни. Они не только красивые, но и качественные. Эту меру поддержки губернатор продлил до 2024 года.

В заключение Олег Рубежанский рассказал об инициативе, которая появилась в регионе в 2010 году, а сейчас выросла в мощный проект соцподдержки. Речь идет о социальном контракте. Это серьезная мера помощи, которая позволяет людям буквально начать жизнь с нуля – открыть свой бизнес, начать или продолжить обучение, вести собственное хозяйство. С 2021 года на эти цели министерство получило солидное финансирование из федерального бюджета. В совокупности это 1 млрд 230 млн рублей. По результатам мониторинга 25 000 малоимущих семей Самарской области смогли наладить свою жизнь и уйти из ситуации бедности благодаря социальному контракту.

Фото: МЦУ Самары