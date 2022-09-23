В пятницу, 23 сентября, в поселке Усть-Кинельский начала работу XXIV Поволжская агропромышленная выставка, которая собрала представителей сельскохозяйственных предприятий из 15 регионов РФ, а также Республики Беларусь. На протяжении 24 лет выставка дает мощный импульс развитию агропромышленного комплекса Самарской области и всей страны. Вклад работников аграрного сектора в обеспечение продовольственной безопасности подчеркнул губернатор Дмитрий Азаров.

– Агропромышленная выставка стала важной профессиональной площадкой обмена опытом, внедрения новых технологий, заключения новых контрактов, без которых развиваться сельскому хозяйству опережающими темпами просто невозможно. Именно здесь представителями науки и сельского хозяйства, тружениками села обсуждаются перспективы развития сельского хозяйства нашего региона, здесь вырабатываются важнейшие решения, которые корректируют работу правительства, в том числе меры поддержки, – обратился к участникам выставки Дмитрий Азаров.

Губернатор отметил, что в этом году более 5 млрд рублей было направлено из федерального и регионального бюджетов на развитие села, поблагодарив министерство сельского хозяйства РФ за такую поддержку.

– Это позволяет нам серьезно обновлять машинотракторный парк, увеличивать объемы внесения удобрений, внедрять самые современные технологии, переходить на принципы умного агро, год от года добиваться результатов. В этом году мы уже собрали 3,3 млн тонн зерна, уверен, что достигнем планки 3,5 млн тонн, – подчеркнул губернатор, поблагодарив аграриев за их самоотверженный труд.

Глава региона напомнил о том, что эти показатели могут сравниться с показателями сорокалетней давности, когда количество посевных площадей было значительно больше. Сегодня результата удается добиваться в том числе за счет значительного повышения урожайности, которая в этом году стала рекордной в истории области. Кроме того, каждый год возвращаются в сельхозоборот земли, что позволяет уверенно достигать результатов.

– Самарская область сегодня, как и всегда, является опорным краем державы. Аграрии вносят свой весомый вклад в продовольственный суверенитет, в продовольственную безопасность, а значит, в целом в безопасность нашей страны, – заявил Дмитрий Азаров. – Я уверен, что благодаря профессионализму, самоотверженному труду, любви к своей родной земле мы будем достигать год от года лучших результатов. И в Самарской области наша великая Родина будет уверена всегда.

Приветственный адрес участникам выставки был направлен от министерства сельского хозяйства РФ. Успехи Самарской области отмечены на федеральном уровне.

– Значительную роль в развитии агропромышленного комплекса ПФО играет Самарская область. Благодаря комплексным мерам поддержки со стороны государства, технической модернизации предприятий и внедрению современных технологий аграрный сектор уверенно развивается. На ближайшее будущее наша цель – системно наращивать продуктивность и конкурентоспособность аграрной отрасли, – говорится в адресе.

На выставке было подписано соглашение о сотрудничестве между сызранским «Сельмашем» и Минским тракторным заводом. В присутствии губернатора подписи под документом поставили заместитель маркетинг-директора по коммерческой работе на рынках стран СНГ Минского тракторного завода Михаил Вардугин и директор ООО «Сельмаш» Сергей Ершов.

Важным пунктом документа является решение задач по обеспечению организаций регионального АПК сельскохозяйственной техникой, запасными частями и услугами технического сервиса. Стоит отметить: сегодня больше половины тракторов, работающих на полях губернии, произведено Минским тракторным заводом. Благодаря соглашению на сызранском заводе «Сельмаш» будет организован крупный центр по сервисному обслуживанию и капитально-восстановительному ремонту техники завода. Это позволит значительно снизить затраты на обслуживание парка техники и продлить срок службы закупленных тракторов.

Напомним, предварительная договоренность о таком сотрудничестве была достигнута в ходе визита делегации Самарской области в Республику Беларусь, во время встречи Дмитрия Азарова с президентом Александром Лукашенко.

– Хочу поблагодарить президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко за то, что нашел время с нами встретиться и погрузиться в суть наших предложений. И конечно, именно Александр Григорьевич дал четкое поручение, которое мы сегодня вместе реализуем, расширяя сотрудничество между Россией и Беларусью, между предприятиями Самарской области и Республики Беларусь. Это важное событие, но это только начало пути расширения сотрудничества. Уверен, оно будет взаимовыгодным и для Самарской области, и для Республики Беларусь, – отметил глава Самарской области после подписания соглашения.

Сегодня, в условиях санкционного давления, перед аграрным сектором стоят стратегические задачи. Это прежде всего обеспечение продовольственной безопасности страны, насыщение рынка сырьем и продуктами местного производства, выстраивание новых логистических цепочек и рынков сбыта. Соглашение будет способствовать решению этих задач, поможет снизить затраты сельзохпроизводителей.

– Губернатором было достигнуто соглашение с Республикой Беларусь о сотрудничестве – поставке и взаимодействии в сборке новой техники, а также восстановлении и реставрации тракторов комплектующими на нашем сызранском «Сельмаше». Это поможет снизить затраты, при этом не отразится на эффективности и качестве техники, – уверен вице-президент агрохолдинга «Василина» Николай Бобошко.

Также в день открытия выставки были переданы ключи от тракторов производства Минского тракторного завода и Петербургского тракторного завода Самарскому государственному аграрному университету.

Фото: правительство Самарской области