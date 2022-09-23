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    В октябре на участке улицы Ново-Садовой в Самаре планируют ввести одностороннее движение

    23.09.2022

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    В октябре на участке улицы Ново-Садовой в Самаре планируют ввести одностороннее движение

    Продолжаются подготовительные работы по строительству станции метро «Театральная». Сейчас идет процесс переноса инженерных коммуникаций. Региональный заказчик и мэрия трудятся на всех этапах в тесном взаимодействии. Они стараются организовать работы максимально качественно и при этом с наименьшими неудобствами для самарцев. Все нюансы обсуждаются и непосредственно на объектах, и в ходе совещаний.

    Организация дорожного движения в период строительства метро является одной из важнейших тем. Ранее было перекрыто движение по улице Галактионовской в границах улиц Вилоновской и Красноармейской, где будет располагаться новая станция. На сегодняшнем совещании с первым замглавы Самары Владимиром Василенко, министром строительства Самарской области Николаем Плаксиным и представителями регионального управления капстроя вновь затронули вопрос, касающийся введения временной схемы проезда и по другим улицам, в том числе по Ново-Садовой от Первомайской до Полевой. Она нужна для переустройства специалистами ливневой канализации. Подрядчику предстоит выполнить масштабный объем трудоемких работ на коллекторе большого диаметра.

    – Его нужно вынести с перекрестка, чтобы пускать щит, ведь под улицей Полевой пройдет тоннель. Ничто не должно мешать строительству метрополитена, поэтому «ливневка» точно должна быть переустроена, – пояснил первый вице-мэр Самары. – Без временной схемы организации движения тоже не обойтись, и это прерогатива профильного регионального министерства. Но мы работаем с ним в связке, чтобы обсуждать все нюансы и минимизировать неудобства для горожан.

    Готовятся графики и другая документация. Временную схему организации дорожного движения планируется ввести не ранее 5 октября. При этом уже известно, что одну полосу по улице Ново-Садовой в направлении от Первомайской к Полевой собираются оставить свободной. Здесь предполагается организовать одностороннее движение. Это решение согласовано с ГИБДД.

    Вопросы организации движения по улице Самарской, где в перспективе также будут вестись работы, связанные со строительством метро, проработают предварительно в середине или третьем квартале 2023 года.

    ТЭГИ:
    В октябре на участке улицы Ново-Садовой в Самаре планируют ввести одностороннее движение

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