Это решение было принято 15 сентября на V международном образовательном форуме «Алтай — Азия 2022: Евразийское образовательное пространство — новые вызовы и лучшие практики», сообщается на сайте ТГУ. Ассоциация азиатских университетов была создана в 2013 году и сейчас включает более 100 вузов из 11 стран, в том числе России, Казахстана, Китая, Монголии, Таджикистана, Таиланда, Малайзии, Афганистана.

— Мы давно перестали быть сугубо региональным университетом. ТГУ работает на всем образовательном пространстве стран СНГ. В рамках нового проекта «Росдистант 2.0» мы стремимся запустить программы и систему сопровождения онлайн-программ на английском языке именно для азиатского рынка высшего образования. Нам интересно все, что связано с цифровым взаимодействием вузов — членов ассоциации. Надеемся, что мы сможем не только презентовать наш кейс, но и найдем партнеров, — отметил ректор ТГУ Михаил Криштал.