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    ТГУ вошел в Ассоциацию азиатских университетов

    23.09.2022

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    Фотограф: Анастасия Жиляева

    Выпускница ТГУ разработала технологию перевода маркетинговых текстов

    Это решение было принято 15 сентября на V международном образовательном форуме «Алтай — Азия 2022: Евразийское образовательное пространство — новые вызовы и лучшие практики», сообщается на сайте ТГУ. Ассоциация азиатских университетов была создана в 2013 году и сейчас включает более 100 вузов из 11 стран, в том числе России, Казахстана, Китая, Монголии, Таджикистана, Таиланда, Малайзии, Афганистана.

    — Мы давно перестали быть сугубо региональным университетом. ТГУ работает на всем образовательном пространстве стран СНГ. В рамках нового проекта «Росдистант 2.0» мы стремимся запустить программы и систему сопровождения онлайн-программ на английском языке именно для азиатского рынка высшего образования. Нам интересно все, что связано с цифровым взаимодействием вузов — членов ассоциации. Надеемся, что мы сможем не только презентовать наш кейс, но и найдем партнеров, — отметил ректор ТГУ Михаил Криштал.

    ТЭГИ:
    ТГУ вошел в Ассоциацию азиатских университетов

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