Интерактивный онлайн-сервис «Соискатель», напоминающий гибрид соцсети и видеохостинга, должен будет упростить и ускорить процесс поиска работы и подбора сотрудников, сообщается на официальном сайте Самарского университета им. Королева. Проект победил в федеральном конкурсе «Студенческий стартап» и получил грант в размере миллиона рублей.

— Идея нашего онлайн-сервиса в том, что в единой системе будут объединены и те, кто ищет работу, и те, кто ищет работников. Соискатели работы и работодатели, зарегистрировавшись в приложении и разместив свои резюме или объявления в виде коротких видеороликов, смогут легко связаться друг с другом через этот сервис — с помощью мессенджера или в видеочате. Можно будет даже прямо из дома пройти в видеочате предварительное собеседование, не тратя время на дорогу, — рассказал автор проекта, студент института экономики и управления университета Никита Белов.

По словам Никиты Белова, предварительная версия приложения для сервиса уже готова, она работает в тестовом режиме, но программное обеспечение нужно еще доработать. Разработчики предусмотрели как мобильную версию, которую можно будет устанавливать на смартфоны, так и веб-приложение для ноутбуков и десктопов. Планируется, что сервис заработает для всех желающих в следующем году.