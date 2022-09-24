В Санкт-Петербурге завершился чемпионат с участием 145 спортсменов из 20 регионов России, пишет sovainfo.ru. Батутисты соревновались в дисциплинах «индивидуальные прыжки», «синхронные прыжки», «прыжки на двойном минитрампе» и «прыжки на акробатической дорожке».

Тольяттинец Кирилл Пантелеев занял третье место в индивидуальных прыжках. А в командном зачете мужская сборная Самарской области забрала «золото». В состав победителей вошли спортсмены из Тольятти — Михаил Мельник, Кирилл Пантелеев, Матвей Кирюшов.

Теперь наши спортсмены примут участие в международных соревнованиях «Кубок Петра Великого» по прыжкам на батуте, которые стартовали в Санкт-Петербурге.

Фото: СШОР № 7 «Акробат»/vk.com