    Поиск

    Самарские спортсмены стали призерами чемпионата по прыжкам на батуте

    24.09.2022

    448

    Автор:

    Самарские спортсмены стали призерами чемпионата по прыжкам на батуте

    В Санкт-Петербурге завершился чемпионат с участием 145 спортсменов из 20 регионов России, пишет sovainfo.ru. Батутисты соревновались в дисциплинах «индивидуальные прыжки», «синхронные прыжки», «прыжки на двойном минитрампе» и «прыжки на акробатической дорожке».

    Тольяттинец Кирилл Пантелеев занял третье место в индивидуальных прыжках. А в командном зачете мужская сборная Самарской области забрала «золото». В состав победителей вошли спортсмены из Тольятти — Михаил Мельник, Кирилл Пантелеев, Матвей Кирюшов.

    Теперь наши спортсмены примут участие в международных соревнованиях «Кубок Петра Великого» по прыжкам на батуте, которые стартовали в Санкт-Петербурге.

    Фото: СШОР № 7 «Акробат»/vk.com

    ТЭГИ:
    Самарские спортсмены стали призерами чемпионата по прыжкам на батуте

    Читайте также:

    Новости

    Три самарских футболиста выступили за сборную России
    В субботу, 24 сентября, прошел товарищеский матч между Россией и Киргизией. В состав национальной сборной вошли игроки «Крыльев Советов», пишет […]

    Новости

    Самарские регбисты заняли третье место в первом туре чемпионата России
    В Москве прошли соревнования 14-ти мужских команд высшей лиги по олимпийскому виду спорта «регби-7». Самарские регбисты обыграли «Градъ Петров» (29:14) […]

    Новости

    В ближайшие дни в Самарской области ожидаются дожди
    По прогнозам синоптиков Приволжского УГМС, в регионе теплая и сухая погода временно сменится дождями, пишет sovainfo.ru. Так, сегодня днем, 25 […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации