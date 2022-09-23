В ходе нее представители войск правопорядка занимаются благоустройством городских пространств. Акция приурочена к 80-летию победы в Сталинградской битве. В Самаре к мероприятию присоединились чиновники городской администрации.

Теперь в городе появится около трех десятков новых деревьев. К их высадке также привлекли воспитанников подшефного отряда «Ночной дозор», образованного в школе № 109. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Самарской области.

– Сегодня мы высадили саженцы, символизирующие стойкость защитников Сталинграда. Деревья будут расти, для того, чтобы в течение многих лет напоминать молодому поколению о тех, кто отдал свою жизнь за Родину, – отметил командир роты второго батальона самарского управления вневедомственной охраны капитан полиции Михаил Самойлов.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Самарской области