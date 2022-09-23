В четверг, 22 сентября, на очередном заседании гордумы Отрадного досрочно прекращены полномочия главы города Александра Бугакова в связи с отставкой по собственному желанию, сообщает информационный портал volga.news.

Бугаков возглавлял этот город в Самарской области с 2015 года. В прошлом году на него было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, причинившее крупный ущерб». Экс-мэр утвердил постановление по распределению тепловых нагрузок в пользу только одной компании. Это привело к монополии и невозможности конкурирующей организации оказывать схожие услуги. УФАС по Самарской области неоднократно предупреждала главу города, что такие действия нужно прекратить, но он не отреагировал на эти замечания.

В июне 2022 года суд признал Бугакова виновным и предписал выплатить штраф в доход государства на сумму 100 тысяч рублей с последующим лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на три года. К тому же был удовлетворен гражданский иск потерпевшего о выплате суммы в размере в 2,9 млн рублей.