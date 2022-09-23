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    В отставку подал мэр Отрадного

    23.09.2022

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    Фотограф: Анастасия Жиляева

    В отставку подал мэр Отрадного

    В четверг, 22 сентября, на очередном заседании гордумы Отрадного досрочно прекращены полномочия главы города Александра Бугакова в связи с отставкой по собственному желанию, сообщает информационный портал volga.news.

    Бугаков возглавлял этот город в Самарской области с 2015 года. В прошлом году на него было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, причинившее крупный ущерб». Экс-мэр утвердил постановление по распределению тепловых нагрузок в пользу только одной компании. Это привело к монополии и невозможности конкурирующей организации оказывать схожие услуги. УФАС по Самарской области неоднократно предупреждала главу города, что такие действия нужно прекратить, но он не отреагировал на эти замечания.

    В июне 2022 года суд признал Бугакова виновным и предписал выплатить штраф в доход государства на сумму 100 тысяч рублей с последующим лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на три года. К тому же был удовлетворен гражданский иск потерпевшего о выплате суммы в размере в 2,9 млн рублей.

    ТЭГИ:
    В отставку подал мэр Отрадного

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