Вячеслава Горячева признали виновным в служебном подлоге и назначили наказание в виде штрафа, сообщает информационный портал oboz.info.

Уголовное дело на экс-проректора завели в мае 2022 года. Оно связано с историей о ремонте общежития ПГУТИ. Скандал разгорелся, когда оценочная комиссия приехала на сдачу объекта и торжественное открытие в общежитие. В итоге оказалось, что некоторые помещения не ремонтировались вовсе.

В ходе всех разбирательств поста ректора лишился Дмитрий Мишин. Новым главой вуза стал Вадим Ружников.