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    В Самаре осудили экс-проректора ПГУТИ

    23.09.2022

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    Автор:

    Фотограф: Анастасия Жиляева

    В Самаре осудили экс-проректора ПГУТИ

    Вячеслава Горячева признали виновным в служебном подлоге и назначили наказание в виде штрафа, сообщает информационный портал oboz.info.

    Уголовное дело на экс-проректора завели в мае 2022 года. Оно связано с историей о ремонте общежития ПГУТИ. Скандал разгорелся, когда оценочная комиссия приехала на сдачу объекта и торжественное открытие в общежитие. В итоге оказалось, что некоторые помещения не ремонтировались вовсе.

    В ходе всех разбирательств поста ректора лишился Дмитрий Мишин. Новым главой вуза стал Вадим Ружников.

    ТЭГИ:
    В Самаре осудили экс-проректора ПГУТИ

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