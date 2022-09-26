Отвечает старший помощник прокурора Кировского района Анастасия Староверова:
— Для привлечения к работе в ночное время (с 22 до 6 часов) работодатель обязан:
1) получить письменное согласие работника;
2) ознакомить подчиненного с его правом отказаться от работы в ночное время, если он относится к категории:
— женщин, имеющих детей до трех лет;
— инвалидов;
— работников, имеющих детей-инвалидов;
— работников, осуществляющих уход за больными членами их семей;
— матерей и отцов, воспитывающих без супруга (супруги) детей до 14 лет;
— опекунов детей до 14 лет;
— родителей, имеющих ребенка до 14 лет, если другой родитель работает вахтовым методом;
— родителей, имеющих трех и более детей до 18 лет, в период до достижения младшим из детей 14 лет.
К работе в ночное время не привлекаются:
— беременные женщины.
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