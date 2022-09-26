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    Кого можно привлекать к работе ночью

    26.09.2022

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    Кого можно привлекать к работе ночью

    В рамках рубрики на вопросы читателей «Самарской газеты» отвечают представители надзорного ведомства. Вы можете присылать их на электронную почту info@sgpress.ru

    — Как по закону могут привлекать к работе ночью?

    Отвечает старший помощник прокурора Кировского района Анастасия Староверова:

    — Для привлечения к работе в ночное время (с 22 до 6 часов) работодатель обязан:

    1) получить письменное согласие работника;

    2) ознакомить подчиненного с его правом отказаться от работы в ночное время, если он относится к категории:

    — женщин, имеющих детей до трех лет;

    — инвалидов;

    — работников, имеющих детей-инвалидов;

    — работников, осуществляющих уход за больными членами их семей;

    — матерей и отцов, воспитывающих без супруга (супруги) детей до 14 лет;

    — опекунов детей до 14 лет;

    — родителей, имеющих ребенка до 14 лет, если другой родитель работает вахтовым методом;

    — родителей, имеющих трех и более детей до 18 лет, в период до достижения младшим из детей 14 лет.

    К работе в ночное время не привлекаются:

    — беременные женщины.

    ТЭГИ:
    Кого можно привлекать к работе ночью

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