В рамках рубрики на вопросы читателей «Самарской газеты» отвечают представители надзорного ведомства. Вы можете присылать их на электронную почту info@sgpress.ru

— Как по закону могут привлекать к работе ночью?

Отвечает старший помощник прокурора Кировского района Анастасия Староверова:

— Для привлечения к работе в ночное время (с 22 до 6 часов) работодатель обязан:

1) получить письменное согласие работника;

2) ознакомить подчиненного с его правом отказаться от работы в ночное время, если он относится к категории:

— женщин, имеющих детей до трех лет;

— инвалидов;

— работников, имеющих детей-инвалидов;

— работников, осуществляющих уход за больными членами их семей;

— матерей и отцов, воспитывающих без супруга (супруги) детей до 14 лет;

— опекунов детей до 14 лет;

— родителей, имеющих ребенка до 14 лет, если другой родитель работает вахтовым методом;

— родителей, имеющих трех и более детей до 18 лет, в период до достижения младшим из детей 14 лет.

К работе в ночное время не привлекаются:

— беременные женщины.