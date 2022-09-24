В этой комедии писатель-юморист Билл Брайсон отправляется в отчаянное путешествие из Англии в США. Желая вернуться на родину и заодно обрести внутреннюю гармонию, пожилой мужчина решает преодолеть дорогу аппалачей длиной 2 200 миль, которая проходит через нетронутые никем леса. На этом рискованном пути его сопроводит старый приятель Стивен Катс, страдающий от алкоголизма и долгов. Вместе два совершенно непохожих друга перенесут много веселых передряг на своих двоих.
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Действие биографической драмы разворачивается в 1975 году. Девушка Робин Дэвидсон поставила перед собой цель — добраться до Индийского океана. Для этого она приезжает в австралийский городок Алис-Спрингс на краю пустыни. Здесь Робин пытается подработать на ферме, чтобы выкупить верблюдов и отправиться в самое рискованное путешествие в ее жизни. Спустя два года героиня знакомится с фотографом издания National Geographic, который помогает девушке получить финансирование своего похода. Теперь все готово, и отважная «верблюжья дама», как ее прозвали австралийцы, попрощавшись с семьей, начинает свой сложный путь.
Еще одна картина о преодолении себя на лоне природы расскажет историю Йосси Гинзберга, которая имеет реальную основу. Отслужив в израильской армии, герой фильма едет в Боливию, чтобы раздобыть в диких джунглях золото. В Южной Америке парень встречает таких же путешественников — швейцарского учителя Маркуса и американского фотографа Кевина. Они объединяются в группу и находят человека, который знает джунгли как свои пять пальцев, дружит с племенами индейцев и готов проводить их к сокровищам. Все складывается как нельзя лучше, но по мере пути единомышленники разделяются, и теперь им предстоит столкнутся с непроглядными дождями, опасными хищниками, голодом и прочими тяготами дикой природы.
Два лучших друга решают на велосипедах покорить гористую местность юга Франции. Майкл — профессиональный велогонщик, поэтому ему эта поездка дается легко. Кайл, напротив, далек от спорта, но рад провести время с другом. К тому же скоро ему предстоит жениться на прекрасной Аве, так что велопрогулка поможет даже улучшить фигуру. Все было здорово, пока Майкл не заикнулся, что у него с Авой была интимная связь, притом не только до их отношений с Кайлом. С этого момента совместный досуг героев превращается в нечто трагичное.
В вестерне американский ковбой Фрэнк Хопкинс вместе со своим конем Идальго принимает участие в скачках арабского шейха Рияда. Он должен преодолеть 3 000 миль аравийской пустыни, противостоя арабским бедуинам и их благородным дерзким лошадям. Хопкинсу нужно во что бы то ни стало выиграть эти соревнования. Шейх придумал свои правила, согласно которым победитель получает все, а проигравший лишается жизни. Но даже если умелый иностранец выиграет, его не оставят в покое соперники. Когда он это понимает, начинается самая опасная погоня.
Стиль жизни
Стиль жизни
Стиль жизни
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