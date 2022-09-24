«Джунгли» (18+)

Еще одна картина о преодолении себя на лоне природы расскажет историю Йосси Гинзберга, которая имеет реальную основу. Отслужив в израильской армии, герой фильма едет в Боливию, чтобы раздобыть в диких джунглях золото. В Южной Америке парень встречает таких же путешественников — швейцарского учителя Маркуса и американского фотографа Кевина. Они объединяются в группу и находят человека, который знает джунгли как свои пять пальцев, дружит с племенами индейцев и готов проводить их к сокровищам. Все складывается как нельзя лучше, но по мере пути единомышленники разделяются, и теперь им предстоит столкнутся с непроглядными дождями, опасными хищниками, голодом и прочими тяготами дикой природы.

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