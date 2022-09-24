    Поиск

    На своих двоих: топ-5 фильмов к Дню без автомобиля

    24.09.2022

    244

    Автор:

    На своих двоих: топ-5 фильмов к Дню без автомобиля

    В четверг автомобилисты всего мира должны были отказаться от своих ласточек в угоду экологии и здоровому образу жизни. Иногда на самом деле полезно прогуляться пешком, прокатиться на велосипеде или самокате и подышать свежим воздухом без выхлопов. Как только сделаете это на выходных, смотрите фильмы из нашей подборки, где у главных героев нет машин, а есть только вера в свои силы.

    На своих двоих: топ-5 фильмов к Дню без автомобиля

    «Прогулка
    по лесам» (16+)

    В этой комедии писатель-юморист Билл Брайсон отправляется в отчаянное путешествие из Англии в США. Желая вернуться на родину и заодно обрести внутреннюю гармонию, пожилой мужчина решает преодолеть дорогу аппалачей длиной 2 200 миль, которая проходит через нетронутые никем леса. На этом рискованном пути его сопроводит старый приятель Стивен Катс, страдающий от алкоголизма и долгов. Вместе два совершенно непохожих друга перенесут много веселых передряг на своих двоих.

    Смотреть: Кинопоиск

    На своих двоих: топ-5 фильмов к Дню без автомобиля

    «Тропы» (16+)

    Действие биографической драмы разворачивается в 1975 году. Девушка Робин Дэвидсон поставила перед собой цель — добраться до Индийского океана. Для этого она приезжает в австралийский городок Алис-Спрингс на краю пустыни. Здесь Робин пытается подработать на ферме, чтобы выкупить верблюдов и отправиться в самое рискованное путешествие в ее жизни. Спустя два года героиня знакомится с фотографом издания National Geographic, который помогает девушке получить финансирование своего похода. Теперь все готово, и отважная «верблюжья дама», как ее прозвали австралийцы, попрощавшись с семьей, начинает свой сложный путь.

    Смотреть: ivi, Okko, Кинопоиск

    На своих двоих: топ-5 фильмов к Дню без автомобиля

    «Джунгли» (18+)

    Еще одна картина о преодолении себя на лоне природы расскажет историю Йосси Гинзберга, которая имеет реальную основу. Отслужив в израильской армии, герой фильма едет в Боливию, чтобы раздобыть в диких джунглях золото. В Южной Америке парень встречает таких же путешественников — швейцарского учителя Маркуса и американского фотографа Кевина. Они объединяются в группу и находят человека, который знает джунгли как свои пять пальцев, дружит с племенами индейцев и готов проводить их к сокровищам. Все складывается как нельзя лучше, но по мере пути единомышленники разделяются, и теперь им предстоит столкнутся с непроглядными дождями, опасными хищниками, голодом и прочими тяготами дикой природы.

    Смотреть: ivi, Okko, Кинопоиск

    На своих двоих: топ-5 фильмов к Дню без автомобиля

    «Восхождение» (18+)

    Два лучших друга решают на велосипедах покорить гористую местность юга Франции. Майкл — профессиональный велогонщик, поэтому ему эта поездка дается легко. Кайл, напротив, далек от спорта, но рад провести время с другом. К тому же скоро ему предстоит жениться на прекрасной Аве, так что велопрогулка поможет даже улучшить фигуру. Все было здорово, пока Майкл не заикнулся, что у него с Авой была интимная связь, притом не только до их отношений с Кайлом. С этого момента совместный досуг героев превращается в нечто трагичное.

    Смотреть: ivi, Okko, Кинопоиск

    На своих двоих: топ-5 фильмов к Дню без автомобиля

    «Идальго: Погоня
    в пустыне» (16+)

    В вестерне американский ковбой Фрэнк Хопкинс вместе со своим конем Идальго принимает участие в скачках арабского шейха Рияда. Он должен преодолеть 3 000 миль аравийской пустыни, противостоя арабским бедуинам и их благородным дерзким лошадям. Хопкинсу нужно во что бы то ни стало выиграть эти соревнования. Шейх придумал свои правила, согласно которым победитель получает все, а проигравший лишается жизни. Но даже если умелый иностранец выиграет, его не оставят в покое соперники. Когда он это понимает, начинается самая опасная погоня.

    Смотреть: ivi, Okko, Кинопоиск

    ТЭГИ:
    На своих двоих: топ-5 фильмов к Дню без автомобиля

    Читайте также:

    Стиль жизни

    Путешествие вдвоем. Казахские юрты по-самарски
    Кочевые традиции

    Стиль жизни

    Книжные новинки сентября: Новый Пелевин, назойливая соцсеть, биография и киберпанк
    Продолжаем выпускать подборку для читателей, предпочитающих бумагу

    Стиль жизни

    Наш кислород: топ-5 фильмов к Дню леса
    Киноленты о необъятном, загадочном и манящем лоне природы

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации