    Поиск

    Из Самары ходят бесплатные автобусы на агропромышленную выставку

    23.09.2022

    520

    Автор:

    Фотограф: Екатерина Елизарова

    Из Самары ходят бесплатные автобусы на агропромышленную выставку


    Она проходит в пятницу и субботу, 23 и 24 сентября, с 9:00 до 17:00 в поселке Усть-Кинельский на улице Шоссейной, 82. В ней ежегодно принимают участие более 500 предприятий и организаций.

    Как сообщает областной минсельхоз, на специализированном манеже состоится X юбилейный конкурсный показ (выводка) животных. В рамках деловой программы пройдут сессии, круглые столы и семинары, посвященные мерам государственной поддержки, цифровизации в АПК, мастер-классы. 

    Добраться до площадки с 9:00 до 16:00 можно на бесплатном автобусе от остановки «Площадь Кирова» или на маршрутке № 126 до остановки «Дорожник».

    ТЭГИ:
    Из Самары ходят бесплатные автобусы на агропромышленную выставку

    Читайте также:

    Новости

    Три самарских футболиста выступили за сборную России
    В субботу, 24 сентября, прошел товарищеский матч между Россией и Киргизией. В состав национальной сборной вошли игроки «Крыльев Советов», пишет […]

    Новости

    Самарские регбисты заняли третье место в первом туре чемпионата России
    В Москве прошли соревнования 14-ти мужских команд высшей лиги по олимпийскому виду спорта «регби-7». Самарские регбисты обыграли «Градъ Петров» (29:14) […]

    Новости

    В ближайшие дни в Самарской области ожидаются дожди
    По прогнозам синоптиков Приволжского УГМС, в регионе теплая и сухая погода временно сменится дождями, пишет sovainfo.ru. Так, сегодня днем, 25 […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации