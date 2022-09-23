

Она проходит в пятницу и субботу, 23 и 24 сентября, с 9:00 до 17:00 в поселке Усть-Кинельский на улице Шоссейной, 82. В ней ежегодно принимают участие более 500 предприятий и организаций.

Как сообщает областной минсельхоз, на специализированном манеже состоится X юбилейный конкурсный показ (выводка) животных. В рамках деловой программы пройдут сессии, круглые столы и семинары, посвященные мерам государственной поддержки, цифровизации в АПК, мастер-классы.

Добраться до площадки с 9:00 до 16:00 можно на бесплатном автобусе от остановки «Площадь Кирова» или на маршрутке № 126 до остановки «Дорожник».