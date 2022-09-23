Год в Самаре работает муниципальный центр управления. Его основные задачи — сбор обращений жителей, оперативная реакция ответственных ведомств, анализ, решение обозначенных проблем и информирование граждан по итогам. МЦУ использует современные системы обратной связи: «Инцидент-менеджмент» для социальных сетей и платформу «Госуслуги. Решаем вместе». Также в систему входят обращения, направленные властям, должностным лицам по другим каналам, в том числе в письменной форме, в электронном виде или поступившие на горячие линии единой дежурной диспетчерской службы.

МЦУ проводит обучающие семинары для специалистов муниципальных структур — дает рекомендации по работе в системе обратной связи. Вчера такой семинар прошел в администрации Кировского района. В семинаре приняли участие руководитель аппарата городской администрации и МЦУ Самары Елена Москвичева, руководитель управления информации и аналитики, куратор работы в «Инцидент-менеджмент» Елена Рыжкова и начальник отдела муниципальной информатизации управления информационных ресурсов и технологий, куратор работы на платформе «Госуслуги. Решаем вместе» Ирина Лошкарева.

Рассказывая о работе на платформе «Госуслуги. Решаем вместе», Елена Москвичева напомнила, что гражданин может подать сообщение тремя способами: на портале госуслуг, через мобильное приложение, у которого становится все больше пользователей, и через виджеты на сайтах ведомств. В настоящее время в нашем городе около 500 организаций и учреждений имеют личные кабинеты на платформе — работают с сообщениями. Срок их рассмотрения — от 10 до 30 дней.

На семинаре разобрали особенности работы систем обратной связи, типичные ошибки, которые допускают специалисты в ответах, обсудили вопросы межведомственного взаимодействия. Нередко из-за этих ошибок жители не удовлетворены полученной информацией и отправляют обращения на доработку. Такие моменты необходимо исключить. На семинаре подчеркнули: ответы должны быть краткими, грамотными, простыми, по существу, не нужно использовать канцеляризмы.

— Мы работаем над тем, чтобы наши специалисты давали корректные, информативные, точные ответы на обращения жителей, чтобы они были максимально погружены в проблемы, — отметила Елена Рыжкова. — Мы рекомендуем при рассмотрении практически каждого обращения выходить на место, приглашать представителей департаментов, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний. И вместе в рамках межведомственного взаимодействия вырабатывать компетентное решение той или иной проблемы.

Также на семинаре обратили внимание: скоро начнется отопительный сезон, и ожидается, что у жителей будет много вопросов по этой теме.

— В этом году официальный старт отопительного сезона 27 сентября. Напоминаю, что отопление включается не в один день. Как правило, этот процесс занимает около двух недель, — сказала Елена Рыжкова. — Мы настраиваем все службы, которые входят в муниципальный центр управления, на работу 24/7, делаем акцент на отработке обращений, касающихся включения отопления. Жители должны иметь актуальную информацию по всем волнующим их вопросам.

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