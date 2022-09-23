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    «Крылья Советов» выплатят штраф после матча «Ростовом»

    23.09.2022

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    «Крылья Советов» выплатят штраф после матча «Ростовом»

    Футбольному клубу «Крылья Советов» и его главному тренеру Игорю Осинькину выписано по штрафу. Решение принял контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза, сообщает информационный портал citytraffic.

    «Крылья Советов» сыграли с «Ростовом» в субботу, 17 сентября, и потерпели поражение со счетом 1:2. Команда должна будет заплатить 20 тысяч рублей за то, что был нарушен регламент игры. Тренер самарской команды заплатит штраф в 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.

    Следующий матч волжане проведут в среду, 28 сентября. «Крылья Советов» в рамках розыгрыша Кубка страны встретятся с «Факелом».

    ТЭГИ:
    «Крылья Советов» выплатят штраф после матча «Ростовом»

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