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    23 сентября в центре Самары ограничат движение

    22.09.2022

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

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    В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении патриотической акции с 07:00 до 18:00 23 сентября 2022 года будет ограничено движение транспорта на следующих участках улично-дорожной сети г.о. Самара:

    — по улице Молодогвардейской от Студенческого переулка до улицы Полевой;

    — по улице Маяковского от Волжского проспекта до улицы Галактионовской.

    Также с 18:00 22 сентября 2022 года до 19:00 23 сентября 2022 года запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств на участке улицы Молодогвардейской от Студенческого переулка до улицы Полевой, улицы Маяковского в границах Волжского проспекта и улицы Галактионовской, по улице Ярмарочной от улицы Молодогвардейской до улицы Галактионовской, а также на площади Славы. 

    Данные ограничительные меры не распространяются на спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны и на машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по г. Самара.

    Кроме того с 07:00 до 18:00 23 сентября 2022 годагородской пассажирский транспорт проследует по временной схеме.

    Подробнее с временной схемой организации дорожного движения, а также со схемой организации движения общественного транспорта, в частности автобусных маршрутов №№ 24 и 92, можно ознакомиться в приложениях.

    Обращаем внимание горожан на необходимость заблаговременно планировать свои поездки.

    23 сентября в центре Самары ограничат движение
    23 сентября в центре Самары ограничат движение
    ТЭГИ:
    23 сентября в центре Самары ограничат движение

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