Куйбышевский НПЗ, который входит в самарскую группу предприятий «Роснефти», подарил жителям Самары новый уличный арт-объект. Очередной мурал* продолжает серию городских художественных объектов, которые появились в российских регионах при поддержке НК «Роснефть».

Многоквартирный дом превратился в большое полотно, на котором городские дизайнеры на языке концептуального настенного искусства отразили ключевую роль нефтяной и нефтеперерабатывающей отрасли для развития экономики региона.

Самара – мощный промышленный центр России. «Роснефть» имеет в регионе наибольшую концентрацию предприятий, которые участвуют в развитии социально-экономического потенциала Самарской области и являются крупнейшими работодателями. В 2022 году ряд заводов Компании в регионе стали призёрами Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».

Куйбышевский НПЗ в течение 2022 года повысил эффективность производственных процессов по выпуску высокооктановых бензинов высшего экологического класса. Благодаря реализации технических решений, возможности завода по производству автобензина АИ-92 класса «Евро 5» увеличилась на 12%. Куйбышевский НПЗ последовательно работает по направлениям повышения эффективности технологических установок, энергоэффективности и экологичности производства. За последние пять лет Куйбышевский НПЗ в 2,5 раза снизил воздействие на окружающую среду.

Новый арт-объект получил высокую оценку жителей Самары. Аналогичные проекты «Роснефть» реализует еще в ряде российских городов: Самаре, Оренбурге и Комсомольске-на Амуре.

*Мурал – вид монументальной живописи на стенах архитектурных сооружений.

Справка:

Куйбышевский НПЗ, дочернее общество НК «Роснефть», специализируется на выпуске высококачественных видов моторного топлива – бензинов и дизельного топлива экологического стандарта Евро-5.

Завод является одним из градообразующих предприятий Самары. Наряду с производственной деятельностью Куйбышевский НПЗ активно реализует благотворительные проекты, направленные на поддержку образования, культуры и спорта в регионе.

На правах рекламы. Фотографии: КНПЗ