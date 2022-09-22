Арт-объект разместили на стене 12-этажного жилого дома на улице Советской Армии, 98. Автором мурала #киберусь является финалист фестиваля уличного искусства «ФормART» Семен Маверский.

Как пишет «Самара-ГИС», по словам художника, главная мысль его произведения в том, что культура даже сквозь время всё равно останется на своем месте.

— С приходом технологий, нейросетей, искусственных интеллектов ценности и традиции останутся неизменными. Здорово, что есть возможность создавать арт-объекты в своем родном городе. Это будет еще один крупный проект в копилку моего творчества, — поделился он.

Фото обложки: formartpfo.ru