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    На фасаде одного из самарских домов появился новый мурал

    22.09.2022

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    На фасаде одного из самарских домов появился новый мурал

    Арт-объект разместили на стене 12-этажного жилого дома на улице Советской Армии, 98. Автором мурала #киберусь является финалист фестиваля уличного искусства «ФормART» Семен Маверский.

    Как пишет «Самара-ГИС», по словам художника, главная мысль его произведения в том, что культура даже сквозь время всё равно останется на своем месте. 

    — С приходом технологий, нейросетей, искусственных интеллектов ценности и традиции останутся неизменными. Здорово, что есть возможность создавать арт-объекты в своем родном городе. Это будет еще один крупный проект в копилку моего творчества, — поделился он.

    Фото обложки: formartpfo.ru

    На фасаде одного из самарских домов появился новый мурал

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