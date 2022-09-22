    Поиск

    Самарский театр драмы получил две награды на фестивале «Актеры России — Михаилу Щепкину»

    22.09.2022

    391

    Автор: Ирина Кириллова

    Самарский театр драмы получил две награды на фестивале «Актеры России — Михаилу Щепкину»

    Самарский академический театр драмы им. Горького принял участие в фестивале «Актеры России — Михаилу Щепкину», который проходит в Белгороде с 17 по 25 сентября.

    Впервые театральный фестиваль «Актерские звезды России» прошел в Белгороде в 1988 году и был посвящен двухсотлетию легендарного актера Михаила Щепкина. Событие оказалось столь важным и интересным, что всероссийский театральный фестиваль «Актеры России — Михаилу Щепкину» стал проводиться в Белгороде с периодичностью раз в два-три года. В 2022 году он проходит в двенадцатый раз.

    Самарские артисты показали спектакль «Вот так и живем» по рассказам Василия Шукшина.

    Самарский театр драмы получил две награды на фестивале «Актеры России — Михаилу Щепкину»

    — Шукшин — он для всех: от мала до велика, настолько понятный автор, что смотреть на его героев смешно и очень привычно, — отметил главный режиссер театра Михаил Лебедев.

    Театральный критик Наталья Старосельская подчеркнула, что Шукшин — это то, что приходит на сцену абсолютно закономерно.

    — Его с удовольствием смотрят и люди старшего поколения, потому что знакомо, — считает Наталья Старосельская, — и молодое поколение, которым просто интересно.

    Самарский театр драмы на фестивале получил сразу две награды: диплом театру «За простые истории непростой жизни» и диплом народному артисту РФ Владимиру Борисову «Верую в театр!».

    Самарский театр драмы получил две награды на фестивале «Актеры России — Михаилу Щепкину»

    Фото: Антон Сенько

    ТЭГИ:
    Самарский театр драмы получил две награды на фестивале «Актеры России — Михаилу Щепкину»

    Читайте также:

    Новости

    Три самарских футболиста выступили за сборную России
    В субботу, 24 сентября, прошел товарищеский матч между Россией и Киргизией. В состав национальной сборной вошли игроки «Крыльев Советов», пишет […]

    Новости

    Самарские регбисты заняли третье место в первом туре чемпионата России
    В Москве прошли соревнования 14-ти мужских команд высшей лиги по олимпийскому виду спорта «регби-7». Самарские регбисты обыграли «Градъ Петров» (29:14) […]

    Новости

    В ближайшие дни в Самарской области ожидаются дожди
    По прогнозам синоптиков Приволжского УГМС, в регионе теплая и сухая погода временно сменится дождями, пишет sovainfo.ru. Так, сегодня днем, 25 […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации