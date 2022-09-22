Самарский академический театр драмы им. Горького принял участие в фестивале «Актеры России — Михаилу Щепкину», который проходит в Белгороде с 17 по 25 сентября.

Впервые театральный фестиваль «Актерские звезды России» прошел в Белгороде в 1988 году и был посвящен двухсотлетию легендарного актера Михаила Щепкина. Событие оказалось столь важным и интересным, что всероссийский театральный фестиваль «Актеры России — Михаилу Щепкину» стал проводиться в Белгороде с периодичностью раз в два-три года. В 2022 году он проходит в двенадцатый раз.

Самарские артисты показали спектакль «Вот так и живем» по рассказам Василия Шукшина.

— Шукшин — он для всех: от мала до велика, настолько понятный автор, что смотреть на его героев смешно и очень привычно, — отметил главный режиссер театра Михаил Лебедев.

Театральный критик Наталья Старосельская подчеркнула, что Шукшин — это то, что приходит на сцену абсолютно закономерно.

— Его с удовольствием смотрят и люди старшего поколения, потому что знакомо, — считает Наталья Старосельская, — и молодое поколение, которым просто интересно.

Самарский театр драмы на фестивале получил сразу две награды: диплом театру «За простые истории непростой жизни» и диплом народному артисту РФ Владимиру Борисову «Верую в театр!».

Фото: Антон Сенько