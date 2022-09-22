Кубок главы района разыграли благодаря национальному проекту «Демография» и его составляющей «Спорт — норма жизни», пишет sovainfo.ru со ссылкой на администрацию муниципалитета.

В турнире по стрельбе из лука приняли участие более 50 человек — жители Кинель-Черкасс, Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Кинеля, Челябинска и Республики Татарстан. Спортсмены стреляли по 3D-мишеням.

Мужчины и женщины разыграли награды в индивидуальном и командном первенстве. Отдельно оценивались достижения юных участников. Победителей и призеров соревнований награждал руководитель Кинель-Черкасского района Валерий Фролов.

Фото: администрация Кинель-Черкасского района