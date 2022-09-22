В четверг, 22 сентября, в Самарском областном художественном музее пройдет премьера фильма «Константин Головкин. Искусство оставляет след» (6+), сообщает sovainfo.ru. В прошлом году в Самаре на Ленинградке в честь 150-летия благотворителя был установлен памятник.

Константин Головкин — купец, владелец писчебумажного магазина и одного из первых в Самаре автомобилей. Он был также художником-самоучкой, занимался краеведением и археологией. Меценат выступил инициатором создания художественного отделения при Публичном музее (коллекция легла в основу Самарского художественного музея), спроектировал «Дачу со слонами» и мечтал о строительстве в городе Дома наук и искусств.

Фильм «Константин Головкин. Искусство оставляет след» входит в проект «Дарители музейных сокровищ. К 125-летию коллекции Самарского областного художественного музея». Он собрал в себе семь документальных кинолент о коллекционерах, меценатах, дарителях произведений искусства, внесших большой вклад в формирование собрания Самарского художественного музея. Проект реализует некоммерческая организация «Культура Жизни» при поддержке президентского фонда культурных инициатив.